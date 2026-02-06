Хуртовини, -25 морозу та інші вибрики природи: інтерв’ю з синоптиком про "сюрпризи" нинішньої зими

Головний синоптик Черкащини розкрив таємницю погодної аномалії

Зима 2026 року стала здивуванням для українців. Після шести років м'яких зим, коли сніг танув ледь не наступного дня після випадання, а морози траплялися хіба що вночі, країну накрили хуртовини і морози. Десять діб безперервних морозів, сніговий покрив до 21 сантиметра, грунт промерз на півметра в окремих регіонах, а лід на водоймах сягнув 38 сантиметрів товщини. Багато хто почав говорити про помилки синоптиків, адже в основному прогнозували м'яку зиму з нетривалими періодами похолодання.

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів, чи дійсно зима виявилася такою несподіваною і аномальною, як здається на перший погляд.

Коли мороз тримається днями: чи дійсно зима-2026 здивувала

Віталій Постригань

— Чому зима 2026 року виявилася протилежною до прогнозів?

— Зима 2026 на Черкащині не класична, особливо на фоні теплих та коротких зим минулих років. У січні на Черкащині зафіксовано найбільш тривалий за останні 30 років період морозів – 10 діб; сильні морози фіксувалися впродовж доби, а не тільки вночі.

Аномально холодний січень та початок лютого майже "стерли" всі старання теплої аномалії грудня 2025.

За підрахунками, наразі середня температура сезону на 1° нижче норми, але висновки робити зарано, адже попереду лютий.

В результаті температурної аномалії: висота снігового покриву 7-21 см, промерзання грунту 30-35 см, а в Смілі і Чигирині пів метру, що спостерігається вкрай рідко за останні 30 років спостережень. Товщина льоду на водних об’єктах Черкащини 25-38 см. Навіть замерзло Азовське море в районі селища Кирилівка, що не часто фіксується. А в Ужгороді сьогодні +9. Отакі температурні контрасти.

— Це прорахунок синоптиків чи примхи природи?

— А в чому, власне, прорахунки? На загальну циркуляцію атмосфери впливає величезна кількість факторів. Прогностичні моделі зазвичай будують довгострокові прогнози на основі середніх кліматичних норм, враховуючи теплі тренди попередніх років та місяців. Останні п'ять років зими були переважно теплими, без стійкого снігового покриву.

Але не варто забувати: зима — найскладніший сезон у погодному плані. Їй притаманні часті арктичні вторгнення та надходження тепла з південних широт.

Чому прогнози на місяць — це консультація, а не точна інструкція

— Чи пов'язана ця зима з глобальними кліматичними змінами?

— Атмосфера перебуває в постійному русі. Найточніші та найдетальніші прогнози можливі лише на період від одного до п'яти днів. Все, що йде далі, має консультативний характер і постійно уточнюється.

Прогноз на сезон дає лише середні дані за місяць. У ньому немає детальної інформації про значні перепади температур, про хвилі тепла чи холоду. Це важливо розуміти.

Зима у Києві. Фото - Getty Images

— Чи вплинули на цю зиму явища на кшталт Ель-Ніньйо або Ла-Нінья?

— Ці процеси досліджуються кліматологами, і дати остаточну відповідь можна буде лише після завершення зимового сезону. Зима ще триває, тож хвилі холоду можуть повторюватися.

За даними наукових досліджень, Ель-Ніньйо та Ла-Нінья здатні змінювати конфігурацію планетарної циркуляції атмосфери, що впливає на характер і частоту погодних аномалій у різних регіонах світу.

Чому нинішня зима лише здається жахливою

— Чи це поодинокий випадок, чи нова кліматична тенденція?

— Зими останніх 30-40 років підтверджують — глобальне потепління триває, його прояви неоднакові в різних регіонах.

В останні 30 років зима на Черкащині стала більш теплою та малосніжною. Зими стали тепліші на 1,4°, сухіші на 8% та коротші порівняно з серединою і навіть кінцем минулого століття.

При цьому, не виключені випадки холодних і сніжних зим. Наприклад за останні 30 років 3 зими були холодними. Особливо, у 2011-2012 роках, коли фіксувалися морози до 31-33° морозу. Тоді середньодобові температури складали 23-25°, що нижче норми на 20°.

В цьому році середньодобова температура відставала від норми лише 10-11°, тому немає нічого дивного і нового у нинішній холоднечі. Звісно сприймається це більш відчутно на фоні зим попередніх кількох років.

Масштаб сибірського антициклону, який надійшов в Україну 16 січня 2026 року

Чому Закарпаття майже не помітило морозів, а Донбас мерз під мінус 30

Зима у Києві. Фото - Getty Images

— Чому саме Україна опинилася в епіцентрі морозів і снігопадів?

— Україна, зокрема і Черкащина, розташовані в помірних широтах на межі стику теплої Атлантики і холодним східним материком. Контрасти температур, практично кожної зими, створюють періоди снігопадів та сильних морозів.

Сильні снігопади, зазвичай, пов’язані з виходами добре насичних вологою південних циклонів. Після проходження яких починаються вторгнення арктичного холоду.

В разі блокування західного переносу повітряних мас, осередком холоду на сході, морозні періоди можуть триматися біля 10 днів.

— Які регіони постраждали найбільше і чому?

— Вплив аномальних морозів більше переживали Сумщина, Харківщина, Донбас. Західні області менше, а Закарпаття – найменше. Це пояснюється тим, що Карпати виконують роль потужного гірського бар’єру, який блокує надходження приземних арктичних повітряних мас.

У більшість регіонів України холод проникає майже безперешкодно, тоді як захід країни частіше залишається під впливом теплішого атлантичного повітря.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Україна може втратити території через глобальне потепління. Синоптик розповіла, які регіони під загрозою.