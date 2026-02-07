Кіровоградщину накриє погодний контраст: коли область переживе різке похолодання і стрімке потепління

Температура зміниться на 23 градуси

Жителів Олександрії найближчим тижнем очікують справжні температурні контрасти. Синоптики прогнозують різкі зміни погоди — суттєві температурні коливання від "плюсів" до "мінусів" і навпаки.

За прогнозами "Sinoptik", вже з понеділка місто накриють відчутні морози до -15 градусів. Однак у п'ятницю, 13 лютого, вдень буде +8 градусів. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Олександрію спочатку приморозить, а потім накриє різке потепління

Тож, у суботу, 7 лютого, температура коливатиметься від -4 °C вночі до +1 °C вдень, супроводжуючись хмарною погодою та можливими опадами. У неділю, 8 лютого, похолодання посилиться — нічна температура опуститься до -7 °C, а вдень — до -2 °C. У ці дні має йти дрібний сніг.

Погода в Олександрії до 15 лютого 2026. Фото: Sinoptik

Найбільш відчутний мороз очікується на початку тижня. У понеділок, 9 лютого, температура різко знизиться — синоптики прогнозують до -12 °C вночі та близько -9 °C вдень. Проте справжній пік холодів припаде на вівторок, 10 лютого, коли нічна температура може опуститися до -15 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до -5 °C. Таке різке похолодання може супроводжуватися ожеледицею.

Втім, морози триватимуть недовго. Уже із середи, 11 лютого, розпочнеться поступове потепління. Нічна температура становитиме близько -10 °C, а вдень повітря прогріється до -2 °C. У четвер, 12 лютого, синоптики прогнозують справжній температурний стрибок — від 0 °C вночі до +6 °C вдень. Очікується хмарна погода без істотних опадів.

Наприкінці тижня потепління ще більше посилиться. 13-14 лютого температура підніметься до +8…7 °C вдень, а нічна триматиметься на рівні близько +3…2 °C. Така зміна погодних умов може спричинити танення снігу та утворення значної кількості талої води.

Але з неділі, 15 лютого, температура почне опускатись і знову, ймовірно, передбачається похолодання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в Україні ця зима видалась аномальною на хуртовини та мороз. Про це в ексклюзивному інтерв'ю пояснив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.