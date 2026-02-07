Рус

Кіровоградщину накриє погодний контраст: коли область переживе різке похолодання і стрімке потепління

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кіровоградщина
Кіровоградщина. Фото Колаж "Телеграфу"

Температура зміниться на 23 градуси

Жителів Олександрії найближчим тижнем очікують справжні температурні контрасти. Синоптики прогнозують різкі зміни погоди — суттєві температурні коливання від "плюсів" до "мінусів" і навпаки.

За прогнозами "Sinoptik", вже з понеділка місто накриють відчутні морози до -15 градусів. Однак у п'ятницю, 13 лютого, вдень буде +8 градусів. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Олександрію спочатку приморозить, а потім накриє різке потепління

Тож, у суботу, 7 лютого, температура коливатиметься від -4 °C вночі до +1 °C вдень, супроводжуючись хмарною погодою та можливими опадами. У неділю, 8 лютого, похолодання посилиться — нічна температура опуститься до -7 °C, а вдень — до -2 °C. У ці дні має йти дрібний сніг.

Якою буде погода в Олександрії до 15 лютого 2026
Погода в Олександрії до 15 лютого 2026. Фото: Sinoptik

Найбільш відчутний мороз очікується на початку тижня. У понеділок, 9 лютого, температура різко знизиться — синоптики прогнозують до -12 °C вночі та близько -9 °C вдень. Проте справжній пік холодів припаде на вівторок, 10 лютого, коли нічна температура може опуститися до -15 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до -5 °C. Таке різке похолодання може супроводжуватися ожеледицею.

Втім, морози триватимуть недовго. Уже із середи, 11 лютого, розпочнеться поступове потепління. Нічна температура становитиме близько -10 °C, а вдень повітря прогріється до -2 °C. У четвер, 12 лютого, синоптики прогнозують справжній температурний стрибок — від 0 °C вночі до +6 °C вдень. Очікується хмарна погода без істотних опадів.

Наприкінці тижня потепління ще більше посилиться. 13-14 лютого температура підніметься до +8…7 °C вдень, а нічна триматиметься на рівні близько +3…2 °C. Така зміна погодних умов може спричинити танення снігу та утворення значної кількості талої води.

Але з неділі, 15 лютого, температура почне опускатись і знову, ймовірно, передбачається похолодання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в Україні ця зима видалась аномальною на хуртовини та мороз. Про це в ексклюзивному інтерв'ю пояснив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Теги:
#Погода #Кіровоградська область #Прогноз погоди