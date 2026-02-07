Не зміг би, навіть якщо б хотів: що перешкоджає Путіну зупинити війну проти України
Припинити бойові дії в Україні можна шляхом домовленностей з Китаєм
Війна проти України призвела до повної залежності РФ від Китаю. Мова може йти навіть про, в певному сенсі, втрату Росією суверенітету.
Про це голова правління Республіканського фонду України, екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО, політичний аналітик Пьотр Кульпа розповів у подкасті Наталії Мосейчук. На його переконання, головним бенефеціаром російсько-української війни є КНР.
Що треба знати:
- Китай отримує надприбутки від війни РФ проти України
- Росія перебуває в повній залежності від КНР
- Навіть при бажанні, Москва не зможе призупинити війну, без згоди Китаю
"Перемовини про припинення війни не ведуться з Росією. Перемовини йдуть з Китаєм. Я вважаю, що Росія втратила суверенітет в ході цієї війни. Її залежність від Китаю абсолютна", — зазначив Кульпа.
За його словами, понад 50% усього імпорту Росії йде з КНР. А Китай, своєю чергою, закуповує у РФ лише 3% від повного обсягу свого імпорту.
"Це потрібно розглядати так, що в геополітичному плані, ця війна грає на руку Китаю. І навіть, якщо б Путін хотів призупинити війну, він не зміг би цього зробити без дозволу Китаю", — пояснив Кульпа.
Яким має бути мир для України
В інтерв'ю "Телеграфу" Пьотр Кульпа розповів про своє бачення того, яким має бути завершення війни для України. За його словами, необхідно, щоб Росія зупинила свою агресію без будь-яких умов, вимог та легалізації вкрадених в України територій.
"Розмови про мир взагалі немає. Мир можливий лише за умови повернення конституційних територій України. Тому що не буде уряду в Києві, який погодиться здати Росії ці території", – сказав Кульпа.
Раніше "Телеграф" розповідав, що експосол США в Україні Вільям Тейлор назвав людину, яка може вплинути на Володимира Путіна, щоб той припинив війну проти України.