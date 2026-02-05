Пальчики більше не будуть мерзнути: три недорогі способи утеплити зимове взуття

"Танцювати" від холоду на зупинці більше не доведеться

Цьогорічна зима в Україні видалася складною. Витримку українців випробовують не лише регулярні російські обстріли, а й погода, яка зараз особливо холодна, снігова та морозна. Якщо зимове взуття не справляється і ноги в ньому мерзнуть, є способи, як це виправити.

"Телеграф" розповідає про лайфхаки, як зробити взуття теплішим, щоб у мороз почуватися комфортно.

Як утеплити зимове взуття?

Є кілька простих способів, як зробити зимове взуття більш теплим і затишним, щоб пальці не мерзли під час прогулянок у сильний мороз, пише The Survival University. Для цього знадобляться прості підручні матеріали, які, швидше за все, вже є у вас вдома.

Ефект термоса

Один із найефективніших способів утеплити взуття — це створити бар’єр, який не пропускатиме холод від підошви і поверне тепло стопі. Для цього вам знадобиться фольгований ізолон — це звичайна будівельна термоізоляція, яку часто кріплять за батареями. Виріжте з цього ізолону устілки і покладіть під основну устілку фольгою вгору. Якщо немає ізолону, можна використовувати звичайну харчову фольгу — складіть її в 3-4 шари і прокладіть її між підошвою та рідною устілкою.

Повсть або старе пальто

Якщо бачите, що рідна устілка взуття стопталася або вона надто тонка, можна зробити додаткову. Вирізати її можна зі шматка повсті або старого пальта. Підійде також старий вовняний светр чи непотрібний валянок. З такою додатковою устілкою ноги точно мерзнути не будуть.

Дві шкарпетки та гірчиця

Щоб ноги не мерзли в сильні морози, надягайте по дві, а то й три шкарпетки. Головне в цьому, щоб нозі не було надто вузько всередині черевика чи чобота. Чим більше повітря між ногою і зовнішнім середовищем, тим краще і тим тепліше вам буде. Існує також старий екстремальний метод із гірчицею, щоб не мерзли ноги. Для цього потрібно насипати трохи сухої гірчиці в шкарпетки. Вона має зігріваючий ефект, злегка подразнюючи рецептори і покращуючи приплив крові.

Раніше "Телеграф" розповідав про прості лайфхаки, як зробити взуття менш слизьким. Натріть підошву картоплею або приклейте пластир.