Білі розводи на уггах? Цей простий трюк врятує взуття взимку

Один інгредієнт допомагає повернути матеріалу свіжий вигляд

Багато власників угг стикаються з проблемою білих сольових розводів на взутті, які з’являються після прогулянок по снігу. У мережі показали простий спосіб, як позбавитися таких слідів за допомогою всього одного продукту.

Що потрібно знати:

При таненні сніг перетворюється на сольовий розчин, який вбирається в замшу або нубук

Прибрати плями можна за допомогою простої суміші

Після обробки взуття потрібно сушити за кімнатної температури

Білі сліди на уггах після снігу з’являються переважно через солі та реагенти, якими посипають дороги взимку. Сніг залишається на взутті і коли він тане, разом із сіллю вбирається у матеріал. Особливо це стосується нубука чи замші. Після висихання вода випаровується, а сіль залишається на поверхні у вигляді білих плям.

Білі розводи на взутті. Скріншот: відео з TikTok

Автор розповіла, що використовує для видалення розводів звичайний оцет і змішує його з водою. Далі необхідно обережно нанести суміш на забруднені ділянки ватним диском.

Ватний дикс у розчині оцту та води. Скріншот: відео з TikTok

Після обробки взуття рекомендується залишити сушитися за кімнатної температури, уникаючи батарей і прямого тепла.

Як виглядають уггі після очищення. Скріншот: відео з TikTok

За словами автора ролика, після висихання на взутті не залишилося білих розводів.

