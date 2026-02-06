Рус

Як не ковзати на льоду: у мережі показали несподіваний лайфхак (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Автор
Ожеледиця
Ожеледиця. Фото Колаж "Телеграфу"

Ефекту може вистачити на кілька годин

У соціальних мережах поділилися доволі незвичайним лайфхаком для взуття під час ожеледиці. Замість спеціальних накладок пропонується використовувати звичайний лак для волосся.

Що потрібно знати:

  • Лак для волосся може тимчасово збільшити зчеплення підошви з льодом
  • Короткочасний ефект — зазвичай через кілька годин процедуру потрібно повторити
  • На сильній ожеледиці слід пересуватися вкрай обережно, навіть при використанні засобів проти ковзання

Відповідне відео було опубліковано на сторінці remeniyk86 у соціальній мережі TikTok. Автор називає спосіб з лаком для волосся дієвим під час ожеледиці.

Автор показує простий алгоритм: перед виходом на вулицю перевернути взуття підошвою вгору, рівномірно розпорошити шар лаку для волосся та дати йому висохнути протягом кількох хвилин.

Тонка плівка, яка утворюється, робить поверхню підошви більш "липкою", і це допомагає впевненіше триматися на льоду. Ефект може тривати декілька годин, але засіб можна носити з собою і при необхідності повторювати процедуру.

Однак слід пам’ятати, що хоча цей спосіб дійсно може тимчасово збільшити зчеплення, але він не є повноцінним захистом від падіння на льоду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про простих лайфхаків з картоплею та пластиром, щоб зробити взуття менш слизьким. Ці способи допоможуть створити антиковзкий ефект на підошві зимового взуття.

