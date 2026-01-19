Хвиля снігу та крижаного дощу йде в Україну. Синоптики назвали області та дату

Погодні умови цього січня — справжнє випробування

В Україну прийшли сильні морози, у деяких областях температура повітря може знизитися до -26 градусів. Невдовзі частину регіонів накриють снігопади та крижані дощі.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, з 26 січня крижані дощі очікуються у південних областях (на карті погоди їх позначено знаками оклику).

Того ж дня у інших регіонах сніжитиме. Снігопади прогнозуються у Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській областях. Незначний сніг також можливий у сусідніх з цими областях.

Карта погоди 26 січня

Опади затримаються на кілька днів. Місцями буде сніг, подекуди крижаний дощ. Так, 28 січня снігопади очікуються на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині.

Карта погоди 27 січня

Карта погоди 28 січня

За прогнозами, значні опади мають припинитися 29 січня. Лише в деяких районах Харківщини та Закарпаття цього дня прогнозують сніг.

Карта погоди 29 січня

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози не відрізняються точністю. Проте вони можуть давати уявлення про синоптичні тенденції.

