Волна снега и ледяного дождя идет в Украину. Синоптики назвали области и дату

Погодные условия этого января — настоящее испытание

В Украину пришли сильные морозы, в некоторых областях температура воздуха может снизиться до -26 градусов. Вскоре часть регионов накроют снегопады и ледяные дожди.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, с 26 января ледяные дожди ожидаются в южных областях (на карте погоды они обозначены восклицательными знаками).

В тот же день в других регионах будет снежить. Снегопады прогнозируются в Житомирской, Ровенской, Черниговской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областях. Небольшой снег также возможен в соседних областях.

Карта погоды 26 января

Осадки задержатся на несколько дней. Местами будет снег, местами ледяной дождь. Так, 28 января снегопады ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях.

Карта погоды 27 января

Карта погоды 28 января

По прогнозам, значительные осадки должны прекратиться 29 января. В некоторых районах Харьковщины и Закарпатья в этот день прогнозируют снег.

Карта погоды 29 января

Следует отметить, что такие долгосрочные прогнозы не отличаются точностью. Однако они могут давать представление о синоптических тенденциях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда волна потепления накроет Украину. Синоптики назвали даты, когда спадут морозы.