Відлига чи лише пауза? Яка буде погода у Дніпрі цього тижня

У Дніпрі очікується різке, але коротке потепління

У Дніпрі цього тижня зимова погода змінюватиме характер. Після різких морозів температура поступово піде на спад, хоча наприкінці тижня холод знову нагадає про себе. Найхолодніші ночі вже позаду, але стабільного тепла поки чекати не варто.

Що варто знати

Після сильних холодів у першій половині тижня температура в Дніпрі почне поступово підійматися, досягнувши свого максимуму в четвер

Найбільш комфортним днем синоптики називають 22 січня, коли денний мороз послабшає до −3 градусі

На вихідних потепління зміниться хвилею похолодання, і вже в неділю вечірня температура знову впаде до −10 градусів

Вже з понеділка у місті стане дещо м’якше, за даними ventusky. У денні години очікується до −7 градусів, а вночі температура опускатиметься до −10. Аналогічна погода збережеться й у вівторок, 20 січня. Вдень знову близько −7, у нічні години — до −10. Різких перепадів не прогнозують, тож мороз буде відчутним.

Погода у Дніпрі на 20 січня. Фото: ventusky

У середу, 21 січня, холод почне відступати. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до −6, і навіть у вечірні години температура залишатиметься на цьому ж рівні. Це стане першим сигналом, що найсуворіший період поступово минає.

Погода у Дніпрі на 21 січня. Фото: ventusky

Ще помітніше потепління очікується 22 січня. У денні години температура повітря у Дніпрі становитиме близько −3 градусів, а ввечері — до −4. На тлі попередніх днів така погода відчуватиметься значно комфортніше.

Погода у Дніпрі на 22 січня. Фото: ventusky

Однак уже у четвер, 23 січня, мороз знову посилиться — до −5 градусів протягом дня. Без різких стрибків, але з поверненням зимового холоду.

Погода у Дніпрі на 23 січня. Фото: ventusky

24 січня денна температура залишатиметься на рівні −5, зате ввечері очікується помітніше похолодання — до −9 градусів. Саме вечір і ніч можуть бути найбільш дискомфортними наприкінці тижня.

Погода у Дніпрі на 24 січня. Фото: ventusky

У неділю, 25 січня, погода знову стане більш морозною: вдень у Дніпрі прогнозують до −7, а у вечірні години температура опуститься до −10 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли температура у Харкові сягне до +4 градуси. Спочатку місто накриє олодна хвиля морозів, але потім потепліє.