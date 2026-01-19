Хвиля потепління накриє Україну. Синоптики назвали дати, коли спадуть морози

Пощастить не всім областям

Україну майже весь січень накривають сильні морози до -20 градусів, які неабияк ускладнюють ситуацію з відключеннями світла та опаленням. Однак незабаром деякі області очікує потепління.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, вже 22 та 26 січня деякі області очікує 0 градусів, а подекуди навіть "плюсова" температура. Зауважимо, що дані постійно оновлюються, тому прогноз погоди може змінитись.

Коли в Україні потепліє

У четвер, 22 січня, вже з ночі почне змінюватись температура повітря. Вдень у частині гірських регіонів, центрі та півдні країни очікується до -1 градуса, подекуди буде 0 градусів. В Одеській області прогнозують +2 градуси. На решті територій стовпчик термометра коливатиметься від -8 до -11 градусів. Щоправда, вже 23 січня Україну знову накриють морози.

Погода в Україні 22 січня. Дані: Ventusky

За даними Укргідрометцентру, 22 січня у всіх областях очікується сильний мороз вночі, який триматиметься навіть вдень. Однак на півдні буде дещо тепліше до -1 градуса. Опадів синоптики не прогнозують, лише сильну хмарність.

Погода в Україні 22 січня. Дані: Укргідрометцентр

У понеділок, 26 січня, потепління накриє більшість областей України. Температура сягатиме 0 градусів, а на заході -1 градуса. Зимові морози збережуться на сході, де вдень стовпчик термометра покаже до -8 градусів. Однак, враховуючи те, що прогностичні дані регулярно оновлюються, цей прогноз може змінитись.

Погода в Україні 26 січня. Дані: Ventusky

