Морози до -26 вже на горизонті: коли замерзнуть харків'яни

Коли місту взяти з собою рукавички

У Харкові тримаються сильні морози, місцями вони опускаються до -16 градусів, однак, за прогнозом, це ще не найнижчі показники. Наприкінці січня місто відчує на собі -26 градусів.

Коли саме прийдуть такі "мінуси" і скільки вони триматимуться, написав "Телеграф". Дані взяли з "Sinoptik".

Коли чекати найсильніших морозів у Харкові найближчими тижнями

Тож, за даними синоптичного ресурсу, у понеділок-вівторок, 19-20 січня, очікується сильна хмарність, але без опадів. Вдень показники впадуть до -8…-7 градусів, а вночі — -16…-10.

З середи по п'ятницю, 21-23 січня, погода майже не зміниться — буде похмуро та морозно. Температура коливатиметься від -8 до -7 градусів вдень та від -13 до -10 градусів вночі.

Упродовж суботи-понеділка, 24-26 січня, передбачаються найсуворіші морози у цей період, хоча іноді на небі буде прояснення. Морози вдень опустяться -16…-13 градусів, а вночі — -26…-23 градусів. Найхолодніше харків'янам буде у неділю.

Вівторок, 27 січня, буде вже не таким холодним — до -15 вночі та -7 — вдень. Однак ввечері, ймовірно, йтиме дрібний сніг.

Що прогнозують Харкову. Фото: Sinoptik

