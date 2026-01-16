То плюс — то мінус: як змінюватиметься погода в Одесі до кінця січня

Зима в цьому році тішить Одесу більш-менш низькими морозами

В Одесі морози слабші, ніж у більшості міст України, хоча цього тижня вночі температура знижувалася до -11 градусів. Синоптики оприлюднили прогноз, у якому повідомили, коли в місті очікують потепління, а також якою буде погода до кінця січня і на початку лютого.

За графіком, найнижчі температури за графіком вже пройшли, і далі буде не холодніше -7 градусів. Детальніше про погоду у місті написав "Телеграф", взявши дані у "Meteofor".

Що чекати одеситам найближчим місяцем

У період з 16 по 18 січня в місті переважатиме хмарна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від -7 до -5 градусів, а вночі знижуватиметься до -11…-9 градусів. Опадів у цей час не прогнозують.

В передостанній тиждень січня, зокрема з 19 по 25 число, в Одесі стане трохи тепліше, але "плюсів" не очікується. Денна температура триматиметься в межах -3…0 градусів, а вночі ще будуть значні морози — до -7…-5 градусів. Інколи на небі будуть прояснення, ймовірно, без дощу та снігу.

Якою буде погода в Одесі протягом місяця. Фото: Meteofor

Майже така сама погода передбачається з 26 по 31 січня. У ці дні морози будуть такими: вдень температура підійматиметься до -3…0 градуса, а вночі не опускатиметься нижче -7 градусів. Лише у вівторок не прогнозуються опади.

Вже з 1 по 8 лютого в місті очікуються стабільні денні "плюси". Денна температура коливатиметься в межах +1…+2 градусів, уночі — близько 0…-1 градуса. Однак у цей період очікуються майже щоденні опади у вигляді снігу та дощу, які іноді збільшуватимуть інтенсивність.

