"Як з хреста зняли": Дан Балан здивував новою зовнішністю

Дан Балан — відомий молдавський артист, який у 2019 році був тренером українського шоу "Голос країни" і якому на той час приписували роман із українською співачкою Тіною Кароль. Під час війни він підтримав Україну, але на кілька років зник із медіапростору.

Дан Балан і Тіна Кароль на "Голосі". Фото: скріншот із відео

Тепер Дан Балан знову з’явився на сцені, проте розбурхав своїм виглядом. Користувачка aishe_ridvanovna опублікувала у Threads відео з концерту виконавця у Молдові та викликала хвилю обговорень у коментарях.

Дан Балан на українському "Голосі". Фото: скріншот із відео

Користувачі помітили, що Дан Балан сильно змінився зовні та змінив імідж. Він помітно схуд, відпустив волосся і тепер носить окуляри. Шанувальники припустили, що артист вживав відомі препарати для схуднення або сидить на заборонених речовинах.

Ось що писали люди у коментарях:

Що з людьми наркота робить. Дикий жах.

Оземпік? Наркота? Хвороба? Що відбувається?

Хворіє хлопець.

Я його не впізнала спочатку.

Мені здається, що він просто став веганом, сироїдом чи фруктоїдом.

Головне в моменті судомні жести кидати, додати загадковості, щоб це не означало.

Життя помотало чувака.

Так шкода дивитись на нього такого. Був такий суперський, зараз нездоровий, і це, швидше за все, від заборонки.

Як з хреста зняли.

А що з ним? Якийсь він худий.

Він же красенем був. Що сталося з ним?

Капець! Що з ним?

