"Як з хреста зняли": Дан Балан здивував новою зовнішністю
Артист з’явився на сцені в новому іміджі і розбурхав глядачів
Дан Балан — відомий молдавський артист, який у 2019 році був тренером українського шоу "Голос країни" і якому на той час приписували роман із українською співачкою Тіною Кароль. Під час війни він підтримав Україну, але на кілька років зник із медіапростору.
Тепер Дан Балан знову з’явився на сцені, проте розбурхав своїм виглядом. Користувачка aishe_ridvanovna опублікувала у Threads відео з концерту виконавця у Молдові та викликала хвилю обговорень у коментарях.
Користувачі помітили, що Дан Балан сильно змінився зовні та змінив імідж. Він помітно схуд, відпустив волосся і тепер носить окуляри. Шанувальники припустили, що артист вживав відомі препарати для схуднення або сидить на заборонених речовинах.
Ось що писали люди у коментарях:
- Що з людьми наркота робить. Дикий жах.
- Оземпік? Наркота? Хвороба? Що відбувається?
- Хворіє хлопець.
- Я його не впізнала спочатку.
- Мені здається, що він просто став веганом, сироїдом чи фруктоїдом.
- Головне в моменті судомні жести кидати, додати загадковості, щоб це не означало.
- Життя помотало чувака.
- Так шкода дивитись на нього такого. Був такий суперський, зараз нездоровий, і це, швидше за все, від заборонки.
- Як з хреста зняли.
- А що з ним? Якийсь він худий.
- Він же красенем був. Що сталося з ним?
- Капець! Що з ним?
