"Як з хреста зняли": Дан Балан здивував новою зовнішністю

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Автор
Дан Балан прославився в Україні як тренер шоу "Голос" Новина оновлена 13 березня 2026, 12:28
Дан Балан прославився в Україні як тренер шоу "Голос". Фото Getty Images

Артист з’явився на сцені в новому іміджі і розбурхав глядачів

Дан Балан — відомий молдавський артист, який у 2019 році був тренером українського шоу "Голос країни" і якому на той час приписували роман із українською співачкою Тіною Кароль. Під час війни він підтримав Україну, але на кілька років зник із медіапростору.

Дан Балан і Тіна Кароль
Дан Балан і Тіна Кароль на "Голосі". Фото: скріншот із відео

Тепер Дан Балан знову з’явився на сцені, проте розбурхав своїм виглядом. Користувачка aishe_ridvanovna опублікувала у Threads відео з концерту виконавця у Молдові та викликала хвилю обговорень у коментарях.

Дан Балан фото
Дан Балан на українському "Голосі". Фото: скріншот із відео

Користувачі помітили, що Дан Балан сильно змінився зовні та змінив імідж. Він помітно схуд, відпустив волосся і тепер носить окуляри. Шанувальники припустили, що артист вживав відомі препарати для схуднення або сидить на заборонених речовинах.

Ось що писали люди у коментарях:

  • Що з людьми наркота робить. Дикий жах.
  • Оземпік? Наркота? Хвороба? Що відбувається?
  • Хворіє хлопець.
  • Я його не впізнала спочатку.
  • Мені здається, що він просто став веганом, сироїдом чи фруктоїдом.
  • Головне в моменті судомні жести кидати, додати загадковості, щоб це не означало.
  • Життя помотало чувака.
  • Так шкода дивитись на нього такого. Був такий суперський, зараз нездоровий, і це, швидше за все, від заборонки.
  • Як з хреста зняли.
  • А що з ним? Якийсь він худий.
  • Він же красенем був. Що сталося з ним?
  • Капець! Що з ним?
Дан Балан фото
Коментарі під відео з Даном Баланом

Раніше "Телеграф" розповідав, що "няш-м’яш" Поклонська нагадала про себе та отримала по заслугах. Як вона тепер виглядає.

