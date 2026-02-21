Для Зеленського була "ідеальною дружиною". Що говорить про війну актриса Поліна Максимова і де вона зараз

У 2016 році вона порушила кордон України

До свого президентства Володимир Зеленський був не лише "кварталівцем", а й відомим актором у кіно. 2015 року він знявся в тепер забороненій в Україні комедії "8 нових побачень", де зіграла російська актриса Поліна Максимова. "Телеграф" зібрав інформацію, що говорить про вторгнення артистка з РФ.

Що потрібно знати:

Поліна Максимова здобула широку популярність після виходу серіалу "Деффченки"

У комедії "8 нових побачень" вона втілила образ "ідеальної" дружини героя Зеленського

Її ім’я внесено до бази "Миротворець" через візит до анексованого Криму

Максимова народилася 12 липня 1989 року у Москві в акторській сім’ї (зараз їй 36). Ще під час навчання у школі Поліна займалася у театральному гуртку, а після отримання атестата вступила до Вищого театрального училища імені Щепкіна.

Бувши студенткою, молода актриса почала зніматися в кіно. Її дебютом стала роль Наталії Квітко у серіалі "Візьми мене з собою". Паралельно вона грала у театральних постановках, проте широку популярність здобула у 2012 році завдяки одній з головних ролей у російському серіалі "Деффченки". Після прем’єри проєкту актриса з’явилася на обкладинці журналу Maxim.

Кар’єра Максимової продовжила активно розвиватися, і 2015 року вона знялася в комедії "8 нових побачень". Одну із ключових ролей у картині виконав нинішній президент України Володимир Зеленський. За сюжетом, його герой свариться з дружиною (її зіграла ще одна росіянка — Оксана Акіньшина), і наступного ранку обидвоє опиняються в альтернативній реальності поряд зі своїми "ідеальними" партнерами. Образ дружини-блондинки, яка господарює та у всьому підтримує чоловіка, й втілила Максимова. У фільмі також знялися путіністи Михайло Галустян та Сергій Шнуров.

Акіньшина, Зеленський, Максимова і Галустян

Що говорить про війну Поліна Максимова

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актриса привселюдно не висловлювалася про війну. Її ім’я згадується у базі сайту "Миротворець" у зв’язку з відвідуванням анексованого Криму у 2016 році. В цей час Максимова продовжує жити та працювати в Росії.

