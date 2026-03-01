Народилася у Бердянську, але кар’єру будувала у Москві. Що говорить про війну зірка "Татусевих доньок" Карпович

Карпович не часто згадувала своє дитинство у Бердянську

Зірка серіалу "Татусеві доньки" Мирослава Карпович народилася та провела дитинство у Бердянську, який зараз тимчасово перебуває під російською окупацією. Кар’єру актриса будувала у Москві й після початку повномасштабної війни вирішила зайняти мовчазну позицію.

Що відомо:

Мирослава Карпович народилася в Україні, де провела дитинство, а потім із батьками переїхала до Росії

Актриса стала відомою завдяки серіалу "Татусеві доньки", який також був популярним серед української аудиторії

Карпович продовжує заробляти криваві рублі та мовчить про війну, розпочату проти України

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася Мирослава Карпович та що про неї відомо. Ми дізналися деякі деталі щодо її позиції щодо війни.

Мирослава Карпович — що про неї відомо

Мирослава Карпович народилася 1 березня 1986 року у Бердянську. Дитинство майбутньої актриси пройшло у курортному місті біля моря, проте у вісім років разом із батьками вона переїхала до Москви. Саме там Карпович здобула освіту та зробила перші кроки у професії, поступово вибудовуючи акторську кар’єру.

Мирослава Карпович у юності, Фото: m1r0slava_karpovich

Широку популярність їй принесла роль Маші в популярному серіалі "Татусеві доньки", де вона зіграла яскраву та гламурну дівчину Машу.

Серіал "Татусеві доньки", Фото: РосЗМІ

В Україну Карпович приїжджала нечасто і про дитинство мало говорила. 2013 року вона стала гостею програми "Педан-Притула шоу" на "Новому каналі". Тоді актриса зізналася, що мала український акцент і хотіла його позбутися, щоб побудувати кар’єру актриси в Москві.

Де зараз Мирослава Карпович і що говорить про війну

У 2017 році ім’я Мирослави Карпович з’явилося у базі "Миротворець" через поїздку на гастролі до анексованого Криму.

Мирослава Карпович у базі "Миротворець"

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році зірка серіалу "Татусевих доньок" публічно не засудила агресію та зайняла мовчазну позицію. У своїх соцмережах вона опублікувала лише один пост англійською мовою, в якому написала, що "не розуміє людей, які продовжують боротися і ненавидіти один одного", коли у світі є "тисячі способів бути добрішими". Публікацію вона супроводжувала хештегами "notowar", "peace" та "humannature".

Що Мирослава Карпович говорить про війну в Україні, Фото: m1r0slava_karpovich

З того часу Карпович більше не робила публічних заяв про війну. При цьому актриса продовжує кар’єру в Росії, бере участь у проєктах та ділиться у соцмережах кадрами безтурботного життя.

Як зараз виглядає Мирослава Карпович, Фото: m1r0slava_karpovich

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актриса Поліна Максимова і де вона зараз. Вона була для Зеленського "ідеальною дружиною".