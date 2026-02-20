Став зрадником України, а потім потрапив до "чорного списку" у Росії. Де зараз ведучий Юрій Кот і що говорить про війну

Він був голосом великих проєктів на українському ТБ

Російський пропагандист українського походження Юрій Кот живе у Росії з 2014 року. "Телеграф" зібрав інформацію, що відомо про зрадника України, який народився у Житомирі.

Що потрібно знати:

Колишній телеведучий після успішної кар’єри на ТБ став українофобом

Він публічно підтримав анексію Криму та війну проти України, працюючи на кремлівські медіа

В Україні його підозрюють у державній зраді і позбавили майна

Кот народився 23 січня 1976-го (50 років). Закінчив Житомирський педагогічний інститут та Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Професійну кар’єру розпочав диктором на Житомирському обласному радіо, паралельно викладав українську літературу у виші. Щосуботи працював із дітьми з порушенням слуху у Березівській школі-інтернаті.

У свій час Юрій був позаштатним кореспондентом на Новому каналі, потім — журналістом на УТ-1. Пізніше став бренд-голосом телеканалу "Інтер", де він вів програму "Національна лотерея". Також працював ведучим телепередач "Світло" на Першому національному, "Весілля для тебе" на М1 та "Відпочинок навпаки" на телеканалі "Україна". Був диктором проєктів "Країна. Історія українських земель" та "Все для тебе", був автором та продюсером передачі "Чудотворні святині".

2013 року Кот став ведучим "Антимайдану" і почав просувати проросійську риторику, був проти євроінтеграції України. Він організовував в Україні акції "Безсмертний полк", а після Революції Гідності у 2014 році залишив Україну та переїхав до Росії.

У країні-агресорці Кот співпрацював з агентством "Россия сегодня" та виданням "Украина.ру" як випусковий редактор. Він публічно підтримав анексію Криму та війну на Донбасі. У 2015 році перейшов до прокремлівського медіа News Front, відомого поширенням фейків про Україну. Також співпрацював з організацією "Комитет спасения Украины", до якої входили Микола Азаров, Ігор Марков та Володимир Олійник.

У 2016 році зрадник став ведучим політичної програми "Добрый вечер, Киев" на російському телеканалі "Царьград ТВ". В ефірах неодноразово транслював антиукраїнські заяви: говорив, що у Львові процвітає "неонацизм", а в Україні нібито "обмежують російськомовних" та "поширюють антисемітизм".

У 2018 році Кот створив рух українців у Росії "Парус", а через рік став прессекретарем "Всемирного русского народного собора". З 2022 року працює викладачем кафедри журналістики Московського інституту культури. У тому ж році українські правоохоронці повідомили Коту про підозру у державній зраді.

2023 року РНБО ввела проти нього санкції за антиукраїнську діяльність. У грудні 2024 року Вищий антикорупційний суд України конфіскував майно проросійського телеведучого, що залишилося в Україні: 4 земельні ділянки в Житомирській області, 3 одиниці вогнепальної зброї, автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE та права на кілька телепроєктів.

У Юрія Кота є дружина Олена та шестеро дітей

У січні 2025 року зрадник повідомив у своєму Telegram-каналі "Юрий Кот — Быть добру!", що потрапив до "чорного списку" антирадників і правих націоналістів, складений іншим пропагандистом Захаром Прилєпіним. Уродженець Житомира продовжує жити у Москві та працювати на проросійські медіа.

