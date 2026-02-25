Много путешествует и работает моделью: как живет Александра Кучеренко после развода с Комаровым

У девушки интересная и насыщенная жизнь

Александра Кучеренко — известная украинская модель, телеведущая и обладательница титула "Мисс Украина-2016". Она была замужем за ведущим шоу "Мир наизнанку" Дмитрием Комаровым. Однако пара развелась во время войны.

"Телеграф" рассказывает, что известно о жизни Александры Кучеренко после развода и чем она теперь занимается.

Александра Кучеренко — что о ней известно?

Саша родилась 26 ноября 1997 года в Днепре, сейчас ей 28 лет. С детства она проявляла таланты — занималась бальными танцами и музыкой. После школы девушка окончила Киевский университет Тараса Шевченко, получив специальность "Диктор и ведущий телепередач".

Александра Кучеренко. Фото: https://www.instagram.com/aakucherenko/

Широкую известность Александра получила после победы на конкурсе "Мисс Украина-2016". Позже она появилась на телевидении в качестве ведущей шоу "Звездный спорт" на канале ICTV, а также участвовала в проекте "Танцы со звездами". К слову, именно на этом телешоу Кучеренко сблизилась с Комаровым, который стал ее партнером на паркете.

Александра и Дмитрий тайно поженились в июне 2019 года в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме. До этого они скрывали свой роман более двух лет. Однако уже в марте 2025 года пара официально объявила о расторжении брака. По словам Дмитрия, решение было обоюдным и взвешенным.

Кучеренко и Комаров в день свадьбы. Фото: соцсети

Где сейчас Кучеренко и чем занимается?

После развода жизнь Александры, похоже, не слишком изменилась. Она остается жить в Киеве, работает на телевидении и активно ведет свой блог в Instagram. Там она публикует красивые профессиональные фото из разных точек мира, что говорит о том, что модель много путешествует.

Александра Кучеренко строит карьеру в моделлинге. Фото: https://www.instagram.com/aakucherenko/

Также из ее блога видно, что Александра сотрудничает со многими брендами, она стала лицом известной ювелирной компании, а ее портреты появились на билбордах по всей стране.

Кроме модельной карьеры, Кучеренко сейчас продолжает карьеру и на телевидении. Она сотрудничает с Megogo и другими медиаплатформами, а также является ведущей рубрики "33 за 3" в утреннем шоу на телеканале ICTV.

Александра Кучеренко работает телеведущей. Фото: https://www.instagram.com/aakucherenko/

