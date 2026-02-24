Зараз вона зірка першого ешелону та секс-символ: ви точно не впізнаєте співачку на цьому дитячому фото

У дитинстві вона виглядала зовсім інакше

Кажуть, всі ми родом з дитинства, але впізнати знаменитостей на їхніх ранніх знімках виходить не завжди. У когось характерна зовнішність сформувалася ще з пелюшок, а хтось із роками змінився до невпізнаності. Наприклад, за дитячим кадром нашої героїні практично неможливо зрозуміти, хто на ньому зображений — настільки сильно вона змінилася.

"Телеграф" розповідає про одну з найпопулярніших українських артисток, яку не так просто впізнати на архівному знімку з дитинства.

Нині вона – зірка першого ешелону на українській сцені. Її шоу та образи підкорили мільйони шанувальників, а гострий язик неодноразово ставав приводом для скандалів.

Вгадайте, що то за зірка на дитячому фото?

Звісно! Це ж співачка Оля Полякова!

Полякова народилася 17 січня 1979 року, зараз їй 47 років. Свою кар’єру співачка розпочинала у молодому віці, проте популярність до неї прийшла не одразу. Справжній прорив стався з виходом синглу "Шльопки". Ця пісня стала вірусним хітом, який звучав буквально з кожної праски.

Згодом з’явилися й інші відомі хіти, які принесли Олі широку популярність. Її почали запрошувати на телешоу, інтерв’ю, а її обличчя стало впізнаваним. Нині вона зірка першого ешелону в Україні. Знають її також і на закордонній сцені.

Оля Полякова. Фото: Getty Images

