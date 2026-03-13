Найдорожча в "МегаМаркет": де купити цю ковбасу і зекономити 120 гривень

У певних мережах діють акційні пропозиції

Ціни на популярну "Лікарську" ковбасу у різних мережах відчутно різняться. У деяких магазинах її можна купити на майже 120 гривень дешевше.

"Телеграф" порівняв ціни у "Сільпо", "НашКрай", Fozzy та "МегаМаркет", щоб українці могли заощадити на улюбленому продукті. Місцями діють знижки, тому економія буде відчутною.

Найвигідніша ціна на ковбасу "Кременчук" "Лікарська" наразі у мережі "Сільпо" – всього 39,90 гривень за 100 грамів. Крім того, на цю позицію діє знижка 30%, яка буде актуальна до 18 березня.

"Сільпо" пропонує найвигіднішу пропозицію. Фото: Сільпо

Трохи дорожчу ковбасу пропонує мережа "НашКрай" – 49,37 гривні за 100 грамів, що на понад 20% дорожче, аніж у "Сільпо"

У "НашКрай" ковбаса дорожча на майже 10 гривень. Фото: НашКрай

Якщо ж порівнювати ціни за кілограм, то "Fozzy" продає ковбасу по 499 гривень за кілограм, а в "МегаМаркеті" її вартість ще вища – 516,10 гривень за 1 кг.

"Fozzy" продає ковбасу майже за 500 гривень за кілограм. Фото: Fozzy

"МегаМаркет" – найдорожчий варіант покупки ковбаси. Фото: МегаМаркет

Таким чином, плануючи закупівлю улюбленої ковбаси, варто звернути увагу на "Сільпо", де можна суттєво зекономити. Акція триватиме лише до середини березня, тому краще не відкладати покупку. Водночас інші магазини пропонують стандартні ціни, які значно перевищують акційні, тож різниця у вартості може сягати понад 25-30%.

