Самая дорогая в "МегаМаркет": где купить эту колбасу и сэкономить 120 гривен

Цены на популярную колбасу "Докторская" в разных сетях значительно различаются. В некоторых магазинах ее можно купить почти на 120 гривен дешевле.

"Телеграф" сравнил цены в "Сильпо", "НашКрай", "Fozzy" и "МегаМаркет", чтобы украинцы могли сэкономить на любимом продукте. Местами действуют скидки, поэтому экономия будет ощутимой.

Самая выгодная цена на колбасу "Кременчуг" "Докторская" сейчас в сети "Сильпо" — всего 39,90 гривны за 100 граммов. Кроме того, на эту позицию действует скидка 30%, которая будет актуальна до 18 марта.

"Сильпо" предлагает самое выгодное предложение. Фото: Сильпо

Чуть более дорогую колбасу предлагает сеть "НашКрай" — 49,37 гривны за 100 граммов, что на более чем 20% дороже, чем у "Сильпо".

У "НашКрай" колбаса дороже почти на 10 гривен. Фото: НашКрай

Если же сравнивать цены за килограмм, то "Fozzy" продает колбасу по 499 гривен за килограмм, а в "МегаМаркете" ее стоимость еще выше — 516,10 гривны за 1 кг.

"Fozzy" продает колбасу почти за 500 гривен за килограмм. Фото: Fozzy

"МегаМаркет" – самый дорогой вариант покупки колбасы. Фото: МегаМаркет

Таким образом, планируя покупку любимой колбасы, стоит обратить внимание на "Сильпо", где можно существенно сэкономить. Акция продлится только до середины марта, поэтому лучше не откладывать покупку. В то же время другие магазины предлагают стандартные цены, которые значительно превышают акционные, поэтому разница в стоимости может достигать более 25-30%.

