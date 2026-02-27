Велика економія понад 600 грн: у "Сільпо" діє знижка на диски для прання
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Приємна ціна вас здивує
У "Сільпо" з’явилася акційна пропозиція, від якої важко відмовитися. Популярні диски для прання "Persil" можна взяти майже вдвічі дешевше.
Наскільки вигідна ця знижка і які саме товари потрапили під акцію, дізнався "Телеграф". Акція протримається до 28 лютого включно.
Зокрема, знижка діє на два види товару: "Persil" Color, 60 штук по 16,5 грамів та Universal, 60 штук по 16,5 грамів. Тепер покупці можуть придбати ці засоби для прання за спеціальною ціною, яка приємно здивує.
До акції ціна упаковок становила 1 399,0 гривень, а зараз зі знижкою 44 % вони коштують 789,0 гривень. Різниця у ціні складає 610 гривень, що робить покупку значно вигідною.
Раніше ми також писали про те, що в "Сільпо" за вигідними знижками можна купити ще 10 різних товарів. Місцями акції становлять понад 60%. Найбільше зекономити вдасться на побутовій хімії.
Також не варто пропустити жовті цінники на популярний шоколад в "АТБ". Улюблені плитки від "Roshen" можна придбати значно вигідніше, адже знижка складає понад 40%.