Велика економія понад 600 грн: у "Сільпо" діє знижка на диски для прання

Приємна ціна вас здивує

У "Сільпо" з’явилася акційна пропозиція, від якої важко відмовитися. Популярні диски для прання "Persil" можна взяти майже вдвічі дешевше.

Наскільки вигідна ця знижка і які саме товари потрапили під акцію, дізнався "Телеграф". Акція протримається до 28 лютого включно.

Зокрема, знижка діє на два види товару: "Persil" Color, 60 штук по 16,5 грамів та Universal, 60 штук по 16,5 грамів. Тепер покупці можуть придбати ці засоби для прання за спеціальною ціною, яка приємно здивує.

До акції ціна упаковок становила 1 399,0 гривень, а зараз зі знижкою 44 % вони коштують 789,0 гривень. Різниця у ціні складає 610 гривень, що робить покупку значно вигідною.

Знижки в магазині на "Persil". Фото: Телеграф

