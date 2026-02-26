Популярний шоколад майже за пів ціни: на які плитки "АТБ" повісив жовті цінники

Знижка діятиме до 3 березня

У мережі "АТБ" з’явилася спеціальна пропозиція, яка потішить тих, хто полюбляє солодке. Улюблені плитки від "Roshen" можна придбати значно вигідніше.

Що саме потрапило під акцію та наскільки суттєво можна заощадити, дізнався "Телеграф". Знижки діють аж на 6 шоколадок з різними смаками.

Усі плитки тепер коштують 38,90 грн, тоді як стандартна ціна – 67,90 грн, тобто економія складає 29 грн на кожному продукті.

Під акцію потрапляють такі види шоколаду:

Roshen Lacmi 90 г молочний з начинкою зі смаком полуничної панакоти;

з начинкою зі смаком полуничної панакоти; Roshen Lacmi 90 г молочний;

Roshen Lacmi 87 г молочний з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою;

з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою; Roshen Lacmi Fun&Crispy 85 г молочний пористий з молочною начинкою з кріспі;

з молочною начинкою з кріспі; Roshen Lacmi 100 г молочний з молочною начинкою, карамеллю та печивом з какао;

з молочною начинкою, карамеллю та печивом з какао; Roshen Lacmi 90 г молочний з шоколадною начинкою та вафлею.

Знижки на солодощі в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

