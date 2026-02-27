Поспішіть, поки не розібрали: в "АТБ" можна дешево придбати масло

Акція діє обмежений час

У мережі супермаркетів "АТБ" знизили ціну на один із найбільш затребуваних товарів серед українців — вершкове масло. Знижка на продукт становить понад 30%.

"Телеграф" дослідив ціни на сайті магазину. Ми розкажемо, скільки треба заплатити за продукт.

Зазначимо, що вершкове масло є базовим продуктом у кошику кожного покупця, тому будь-які зміни цін на нього завжди привертають увагу. Цього разу вигідна пропозиція діє на продукцію відомого бренду.

Згідно з даними моніторингу цін в інтернет-магазині АТБ, масло "Ферма" солодковершкове селянське 73%(упаковка 180 г) наразі коштує 81.90 грн. Раніше його вартість складала 126.00 грн. Таким чином, покупці можуть заощадити 44.10 грн на кожній пачці.

Скільки триватиме акція

На ціннику зазначено, що знижка у розмірі -35% є тимчасовою. Скористатися акційною пропозицією можна до 3 березня включно.

Товар є в наявності, проте через високу популярність позиції та суттєву знижку, покупцям радять не зволікати з візитом до магазину або оформленням онлайн-замовлення.

Раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" обвалили ціни на куряче філе.