Мінус 250 гривень з чека: популярна кава в "АТБ" різко впала в ціні

Можна зекономити велику суму

Кава — улюблений напій українців, без якого важко уявити початок продуктивного дня. Мережа супермаркетів "АТБ" вирішила порадувати кавоманів суттєвим зниженням вартості на один із найбільш затребуваних товарів у своєму асортименті.

"Телеграф" розповість, скільки коштує товар. Йдеться про розчинну сублімовану каву Nescafe Gold у великому економ-пакуванні вагою 280 грамів.

Згідно з даними на сайті ритейлера, на цей товар зараз діє масштабна знижка — цілих 40%. Якщо раніше за такий пакет кави доводилося платити 636,50 грн, то зараз, у період дії спеціальної пропозиції, її ціна становить лише 381,90 грн. Таким чином, чиста економія для сімейного бюджету складає понад 254 гривні.

Проте варто поквапитися: акційний цінник діятиме обмежений час. Згідно з умовами акції, придбати каву за зниженою ціною можна буде до 3 березня включно. Товар наразі є в наявності, але з огляду на популярність бренду та розмір знижки, його можуть швидко розібрати з полиць.

Нагадаємо, що формат упаковки "м’який пакет" об’ємом 280 грамів розрахований приблизно на 140 порцій напою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" можна дешево придбати масло.