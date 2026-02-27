"АТБ" програє: у якому супермаркеті вигідніше купувати яйця

Порівняли ціни в чотирьох магазинах

Курячі яйця стабільно входять до переліку базових продуктів, які українці купують чи не щотижня. Саме тому навіть невелика різниця в ціні може суттєво вплинути на витрати родини.

Щоб зрозуміти, де вигідніше купувати, "Телеграф" перевірив ціни на яйця популярної марки "Квочка" на сайті "GoToShop". Йдеться про звичайну упаковку з 10 великих яєць категорії С1, які часто купують українці.

Наразі найвигіднішу пропозицію можна знайти саме в мережі "Сільпо", де в окремих магазинах десяток коштує від 74,99 гривні. Водночас у цій же мережі зафіксована і найвища ціна серед проаналізованих — 87,14 гривні, що залежить від конкретної торгової точки.

Для порівняння, в "АТБ" яйця "Квочка" С1 продаються по 82,90 гривень за десяток. У "Novus" ціна трохи вища — 82,99 гривні, тобто на 9 копійок дорожче, ніж у "АТБ". У мережі "Auchan" вартість становить 84,90 гривень.

Таким чином, попри різницю цін у межах однієї мережі, саме "Сільпо" пропонує найнижчу ціну — 74,99 гривні. Різниця між мінімальною та максимальною зафіксованою вартістю становить 12,15 гривні, що може бути відчутним для покупців, які уважно стежать за витратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "Сільпо" суттєво знизили ціни на низку популярних товарів і продуктів — подекуди знижки перевищують 60%.