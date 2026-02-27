Смакота за вигідною ціною: в "Сільпо" діє знижка в майже 45 % на популярний сир

Можна заощадити 200 гривень

У мережі супермаркетів "Сільпо" дуже часто діють приємні знижки на популярні продукти та товари. Одним з таких буде сир.

До 4 березня його можна придбати за значно вигіднішою ціною. Детальніше про те, скільки вдасться зекономити, написав "Телеграф".

Зокрема знижка в 43 % діє на популярний сир Moulin "Брі" 60 % вагою в 500 грамів.

До акції сир коштував 469,0 гривень, а зараз він доступний лише за 269,0 гривень. Різниця у ціні становить 200 гривень, що робить покупку особливо вигідною. Така пропозиція дозволяє не тільки урізноманітнити меню, а й зекономити сімейний бюджет.

Ціна на сир значно впала. Фото: "Сільпо"

Ця акція дозволяє покупцям заощадити на продуктах харчування, водночас економлячи сімейний бюджет. Пропозиція діє обмежений час, тож варто не зволікати з покупкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі супермаркетів "Сільпо" також стартувала вигідна акція на диски для прання Persil 4в1. Завдяки знижці в 44 % упаковку можна купити на 600 гривень дешевше. Акція діє обмежений час, тож варто вже піти до магазину.