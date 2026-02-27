Зрозуміють у Львові, але не в Києві: як українською одним словом назвати повну людину

У різних словниках є різні значення

В українській мові є велика кількість незвичайних слів, які рідко використовують у мові. До таких можна віднести "грубасик". Використовувати його можна як зменшувально-пестливе слово.

Що потрібно знати:

"Грубасик" найчастіше вживається в західних регіонах України, де воно добре відоме

Слово, ймовірно, утворене від українського кореня "груб"

У різних словниках значення може трохи відрізнятися

Так називають людину з повненькою фігурою. Про це йдеться у словнику "Лексикон львівський".

Слово поєднує у собі відтінок гумору та тепла. Його використовують, коли хочуть позначити людину, яка трохи повненька, але при цьому виглядає мило або привабливо. "Грубасик", ймовірно, утворено від українського кореня "груб", який за старих часів означав "щільну, міцну статуру".

Що цікаво, слово "грубасик" точно зрозуміють у західних регіонах України, адже там його можуть говорити. А от для інших регіонів розуміння цього слова може бути скрутним, оскільки там більш звичні синоніми.

Приклад вживання у реченні:

"З тих уповноважених пригадую одного, який згодом був у нашої сотні, такий собі грубасик Попович (Овад)".

При цьому, в інших словниках слово "грубасик" означає людину, яка має гладку статуру або відрізняється дещо грубуватими манерами, але часто з відтінком добродушності чи іронії:

"Наш маленький грубасик завжди просив добавки".

"Незважаючи на те, що він був трохи грубасиком, його всі любили за щирість".

