Понад 200 років з ім’ям російського імператора? Чому Павлоград й досі не перейменували

Нову назву місто отримало ще у 1784

Українське місто Павлоград й досі носить ім'я російського імператора Павла І. Питання перейменування підіймалось не раз, але цього так і не сталось.

"Телеграф" розповість про історію міста, а також чому воно носить саме таку назву. Зауважимо, що Павлоград знаходиться у Дніпропетровській області та вважається осередком вугільного басейну Західний Донбас.

Офіційно перейменували Павлоград у 1784 році. Тоді Катерина II видала указ про присвоєння місту ім'я спадкоємця російського престолу Павла Петровича. Хоча у 1779 році Павлоград був заснований як слобода Луганська.

Павлоград. Фото: відкриті джерал

Цікаво, що місто знаходиться недалеко від Дніпра, яке кілька років носило ім'я російської імператриці і назвався Катеринослав. Відомо, що першою кам'яною спорудою у Павлограді був білий з зеленими куполами величний Свято-Вознесенський собор. Його звели у центрі міста на Соборній площі в 1845 році на пожертвування мешканців. Дзвін собору розносився аж на 30 км.

Свято-Вознесенский собор (1845 г.), Павлоград

Павло І

Чому Павлоград й досі не перейменували

Протягом не одного століття місто носить ім'я російського імператора. Його не перейменовували в радянські часи, коли згадки про царську добу намагались стерти, ні в часи Незалежності України.

Однак у 2024 році комітет Ради виносив пропозицію перейменувати Павлоград в Матвіїв, однак рішення так і не ухвалили. Останнє голосування у жовтні 2024 року не підтримали депутати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як хотіли декомунізувати Кропивницький та що означає нинішня назва.