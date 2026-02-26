До 45% економії: 10 популярних товарів в "АТБ" різко впали в ціні

Найбільша економія буде на каві

У мережі супермаркетів "АТБ" стартувала масштабна акція зі знижками до 45%. Вона триватиме до 3 березня.

Покупці можуть суттєво заощадити на популярних продуктах харчування та товарах щоденного вжитку — різниця в ціні на окремі позиції сягає понад 100 гривень. Список товарів написав "Телеграф".

Акційні товари:

Ікра 250 г CAP5 FOOD — 50,90 грн (було 93,90 грн, економія 43 грн)

Крабові палички 250 г — 49,90 грн (було 86,50 грн, економія 36,60 грн)

Крабові палички 420 г — 85,50 грн (було 147,90 грн, економія 62,4 грн)

Крабові палички 520 г — 99,90 грн (було 172,60 грн, економія 72,70 грн)

Ковбаса 0,55 кг — 106,90 грн (було 179,90 грн, економія 73 грн)

Крем Nivea 150 мл — 73,90 грн (було 123,90 грн, економія 50 грн)

Ковбаса 0,5 кг — 135,90 грн (було 227,70 грн, економія 91,80 грн)

Кава Nescafe Espresso 150 г — 286,90 грн (було 479,90,90 грн, економія 193 грн)

Кава Nescafe Classic 230 г — 207,50 грн (було 346,90 грн, економія 139,4 грн)

Гель для душу Nivea 250 мл — 61,30 грн (було 102,40 грн, економія 41,10 грн)

Список товарів зі знижками в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

