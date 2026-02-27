Гроші з ремонту Трипільської ТЕС — на Буковель? Скільки коштує відпочинок на курорті, де знайшли підозрюваних (фото)

Змова відбулася ще на етапі проведення тендерних процедур

Підозрюваних в розкраданні грошей на ремонт Трипільської ТЕС затримали в готельному номері. Їх шукали навіть в Буковелі.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов. За його словами, поліція проводила обшуки у Києві та області, в Сумах, Запоріжжі, Львові та Дніпрі, вдома у фігурантів та в їхніх офісах.

Що треба знати:

Правоохоронці викрили схему розкрадання понад 50 млн гривень державних коштів під час ремонту Трипільської ТЕС

Одні з фігурантів отримали підозру у Буковелі

Загалом затримано шість підозрюваних

Трипільська ТЕС після атаки Росії. Фото: відкриті джерела

За даними поліції, двох підозрюваних було затримано в готельному номері. Де саме копи не уточнюють, однак на відео показують вид з готельного номера на засніжені Карпати. Ймовірніше йдеться про один з комплексів Буковелю, де шукали фігурантів.

"Змова відбулася ще на етапі проведення тендерних процедур. Щоб отримати потрібних переможців, були створені неконкурентні умови "відкритих" торгів. Всі факти підтверджуються матеріалами негласних слідчих дій", — кажуть в поліції.

Затримані фігуранти в готельному номері. Фото: поліція

Гроші, які вилучили у фігурантів. Фото: поліція

За даними слідства, ланцюжок тіньового руху коштів та залучених до цього людей включав бухгалтера, директора, курʼєра та конвертаторів грошових коштів. Директорів двох ТОВ, які фігурують у справі вже затримали. Їм повідомили про підозру у привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Інші отримали підозру за легалізацію грошових коштів. Йдеться розкрадання понад 50 млн гривень державних коштів під час ремонту Трипільської ТЕС.

"Загалом – шестеро підозрюваних. Їм загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади", — додали копи.

Гроші, які вилучили у фігурантів. Фото: поліція

Скриншот переписки. Фото: поліція

Скільки коштує відпочинок в Буковелі

Відпочинок в Буковелі вважається одним з найдорожчих в Україні. Адже тут ціни кусаються майже на все, починаючи від оренди номера — від 4 тисяч до 20 тисяч грн за ніч, закінчуючи цінами на їжу чи таксі.

Скільки коштує номер у Буковелі

До прикладу, одна ніч в номері може коштувати майже 10 тисяч. Однак включено спа, сніданки та басейн. Середній чек обіду може перетнути 2 тисячі грн. Адже навіть піца у деяких закладах коштує від 400 грн. Спуски на лижних схилах коштують від 900 до понад 2 000 грн за день. Екіпірування не входить у ціну.

Меню одного з ресторанів Буковелю

Ціна спусків в Буковелі

