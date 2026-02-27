Большая экономия более 600 грн: в "Сильпо" действует скидка на стиральные диски

Приятная цена вас удивит

У "Сильпо" появилось акционное предложение, от которого сложно отказаться. Популярные диски для стирки "Persil" можно взять почти вдвое дешевле.

Насколько выгодна эта скидка и какие именно товары попали под акцию, узнал "Телеграф". Акция продлится до 28 февраля включительно.

В частности, скидка действует на два вида товара: "Persil" Color, 60 штук по 16,5 грамма и Universal, 60 штук по 16,5 грамма. Теперь покупатели могут приобрести эти средства для стирки по специальной цене, которая приятно удивит.

До акции цена упаковок составляла 1399,0 гривны, а сейчас со скидкой 44% они стоят 789,0 гривны. Разница в цене составляет 610 гривен, что делает покупку значительно выгодной.

Скидки в магазине на "Persil". Фото: Телеграф

Ранее мы также писали, что в "Сильпо" по выгодным скидкам можно купить еще 10 различных товаров. Местами акции составляют более 60%. Больше всего сэкономить удастся на бытовой химии.

Также не стоит пропустить желтые ценники на популярный шоколад в "АТБ". Любимые плитки от "Roshen" можно приобрести значительно выгоднее, ведь скидка составляет более 40%.