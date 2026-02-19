У "Сільпо" можна відчутно зекономити на цих 8 продуктах: які знижки діють

Знижки сягають 47%

У мережі українських супермаркетів "Сільпо" проводять акції на низку популярних товарів. Деякі продукти можна придбати за вигідною ціною зі знижкою майже до 50 %.

Що потрібно знати:

Акція в рамках програми "Цінотижики" — знижки досягають до 47%

За зниженими цінами можна купити м’ясо, рибу, солодощі та інші продукти

Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин

У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 8 товарів, які прямо зараз продають за знижкою. До списку увійшли риба, м’ясо, солодощі та інші продукти. Акція діятиме в рамках програми "Цінотижики" до 25 лютого.

Цукерки 100г Millennium Choco Crunch з арахісом, мигдалем та фундуком – 44,99 грн замість 82,99 грн (Знижка 46%)

Капуста морська 100г "Ніжин" з морквою та селерою – 16,90 грн замість 25,90 грн (Знижка 35%)

Свинячий биток 100г фермерський без кістки охолоджений – 23,90 грн. замість 29,90 грн. (Знижка 20%)

Сардельки 100г "Алан" Женева з сиром — 31,90 грн замість 49,40 грн (Знижка 35%)

Короп 100г охолоджений — 18,90 грн замість 23,40 грн (Знижка 19%)

Шоколад 90г Toblerone молочний з нугою та медом – 79,99 грн замість 141,00 грн (Знижка 43%)

Печиво 150г Biscotti Феєрія — 49,99 грн замість 88,90 грн (Знижка 44%)

Сьомга 180г Veladis філе шматок на шкірі – 159,00 грн замість 299,00 грн (Знижка 47%)

Знижки в "Сільпо" до 25 лютого 2026 року. Скріншот: silpo.ua

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових поставок. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.

Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.

Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "Сільпо" діють знижки до 60% на популярні товари для дому. Заощадити можна до 900 гривень.