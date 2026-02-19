У "Сільпо" можна відчутно зекономити на цих 8 продуктах: які знижки діють
Знижки сягають 47%
У мережі українських супермаркетів "Сільпо" проводять акції на низку популярних товарів. Деякі продукти можна придбати за вигідною ціною зі знижкою майже до 50 %.
Що потрібно знати:
- Акція в рамках програми "Цінотижики" — знижки досягають до 47%
- За зниженими цінами можна купити м’ясо, рибу, солодощі та інші продукти
- Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин
У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 8 товарів, які прямо зараз продають за знижкою. До списку увійшли риба, м’ясо, солодощі та інші продукти. Акція діятиме в рамках програми "Цінотижики" до 25 лютого.
- Цукерки 100г Millennium Choco Crunch з арахісом, мигдалем та фундуком – 44,99 грн замість 82,99 грн (Знижка 46%)
- Капуста морська 100г "Ніжин" з морквою та селерою – 16,90 грн замість 25,90 грн (Знижка 35%)
- Свинячий биток 100г фермерський без кістки охолоджений – 23,90 грн. замість 29,90 грн. (Знижка 20%)
- Сардельки 100г "Алан" Женева з сиром — 31,90 грн замість 49,40 грн (Знижка 35%)
- Короп 100г охолоджений — 18,90 грн замість 23,40 грн (Знижка 19%)
- Шоколад 90г Toblerone молочний з нугою та медом – 79,99 грн замість 141,00 грн (Знижка 43%)
- Печиво 150г Biscotti Феєрія — 49,99 грн замість 88,90 грн (Знижка 44%)
- Сьомга 180г Veladis філе шматок на шкірі – 159,00 грн замість 299,00 грн (Знижка 47%)
Чому продукти продають із знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових поставок. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
