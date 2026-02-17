Вигідніше на майже 400 грн: яку популярну каву краще брати в "АТБ"

Ціни дуже різняться

Ціни на однакові товари в українських супермаркетах можуть відрізнятися настільки, що покупці фактично переплачують сотні гривень, навіть не підозрюючи про це. Одним з таких продуктів є популярна кава.

За даними "GoToShop", найнижчу ціну на каву від Carte Noire зафіксовано саме в мережі "АТБ". Детальніше про це написав "Телеграф".

Найвигіднішу пропозицію продукту наразі зафіксовано у мережі "АТБ", де її продають за 249,90 гривень з урахуванням акційної знижки у 50%. Саме завдяки знижці ціна у цьому магазині суттєво нижча, ніж у конкурентів.

Водночас у маркетплейсі "Maudau" цей товар коштує 321 гривні, а в мережі "Фора" — 329 гривень. Ще дорожче каву пропонують у супермаркетах "Novus", де її ціна становить близько 359 гривень.

Найвищі ціни зафіксовано в інших популярних торгівельних мережах. Зокрема, у магазинах "Ekomarket" каву продають приблизно за 515,60 гривень. У мережі Сільпо ціна коливається від 519 до 569 гривень залежно від магазину та акційних пропозицій. У торгівельних центрах "Metro" вартість становить від 519,48 до 621 гривні.

Відповідно різниця між найменшим та найбільшим цінником складає 371,1 гривні.

Скільки коштує кава в інших магазинах. Фото: GoToShop

