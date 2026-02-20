Біжіть на знижки у "Сільпо": 10 дешевих товарів, які варто купити негайно

Ціни приємно здивують

Магазин "Сільпо" оновив перелік акційних пропозицій. Цього разу під "цінопад" потрапили продукти щоденного вжитку і дороговартісна побутова хімія.

"Телеграф" проаналізував товари. Ми обрали 10 позицій, які варто додати до кошика вже зараз.

Від делікатесів до бази

У продуктовому відділі найбільші знижки спостерігаються на м'ясну гастрономію та заморожені овочі.

Ковбаса Salsus "Вісбаден" (300 г) — ціна впала з 244 грн до 149 грн (знижка -39%). Сьомга Veladis (філе на шкірі, 150 г) — делікатесна риба коштує 159 грн замість 299 грн (-47%). Сир Bonfetto "Подільський" (100 г) — тепер доступний за 25,9 грн, що на 54% дешевше за звичайну ціну. Молоко "Ферма" ультрапастеризоване (2,5%, 900 г) — популярний продукт коштує лише 34,99 грн(-49%). Суміш овочів "Премія" по-італійськи (400 г) — заморожену суміш можна придбати за пів ціни — 34,99 грн (-50%). Чай Lovare "1001 ніч" (32 шт по 2 г) — вартість знижено до 62,99 грн (-42%). Печиво Biscotti "Кокоша" (0,295 кг) — солодке до чаю обійдеться у 49,99 грн замість 90,49 грн (-45%).

Гігієна та догляд за домом

Найбільшу суму в чеку допоможуть зекономити товари для прання та миття посуду, ціни на які знижено майже вдвічі.

Засіб для прання Perwoll для темних речей (3 л) — справжній хіт економії: ціна знизилася з 799 грн до 349 грн (знижка -56%). Гель Somat Excellence Duo для посудомийних машин (540 мл) — коштує 199 грн замість 399 грн (-50%). Вологий туалетний папір Zewa Pure Moist (80 шт) — пропонується за 119 грн зі знижкою -40%.

Знижки "Сільпо"

Покупець може зберегти у гаманці понад 1000 гривень порівняно зі звичайними цінниками. Акційні пропозиції діють обмежений час, тож варто поквапитися з візитом до супермаркету.

