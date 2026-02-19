Майже тисяча гривень економії на 1 товарі: у "Сільпо" продають відомий засіб для прання за копійки

Товари потрапляють на знижки з різних причин

Мережа супермаркетів "Сільпо" часто проводить різноманітні акції, під час яких продукти продаються зі знижками. Іноді акційні пропозиції дозволяють заощаджувати сотні гривень лише на 1 товарі.

"Телеграф" розповідає про товар у "Сільпо", який зараз продається дешевше майже на 1000 гривень. Йдеться про засіб для прання Persil Expert Sensitive 2,7 л. Без знижки цей гель продається за ціною 1399 гривень, проте зараз ціна на нього тимчасово впала на 64% і становить лише 499 гривень – економія 900 гривень.

Ціни в інших магазинах:

Наприклад, в Eva, попри знижку, даний гель зараз обійдеться вам в 684 гривні.

В Епіцентрі – 699 гривень.

Ціни в Епіцентрі

Ціни на EVA

Чому на товари з’являються знижки

Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;

Для залучення більшої кількості покупців;

У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

