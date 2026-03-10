Трамп лукавить: навіщо насправді президент США зателефонував Путіну

У розмові брали участь представники адміністрацій двох лідерів

Президент США Дональд Трамп 9 березня зателефонував главі Росії Володимиру Путіну. Офіційно нібито йшлося про завершення війни в Україні, але насправді Трампа цікавить інше.

Про що говорить факт цієї розмови та її результати, на своєму YouTube-каналі проаналізував український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников. Трамп, нагадав він, заявив, що у відповідь на пропозицію Путіна допомогти із вирішенням ситуації на близькому Сході, де продовжується війна США та Ізраїлю проти Ірану, Трамп нібито порадив главі РФ розв'язати питання із російсько-українською війною.

Але є очевидним, що якщо Трамп сам телефонував Путіну, його насамперед цікавив розвиток подій саме у війні з Іраном. Тим більше, що Путін залишається одним з небагатьох лідерів держав світу, який підтримує не просто постійні, але й дружні контакти з іранським керівництвом, Віталій Портников

Зокрема перед розмовою з Трампом, Путін розмовляв з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Втім, з ним говорив і президент Франції Емануель Макрон, тому, каже Портников, якщо Трампу потрібні посередницькі послуги, він міг би звернутися до Макрона.

Віталій Портников

У Кремлі заявили, що була предметна розмова щодо ситуації з Іраном, але також визнали факти обговорення ситуації із російсько-українською війною. Однак Путін не продемонстрував готовності її завершувати, констатував оглядач.

Путін сказав Трампу, що успіхи російської армії можуть примусити Україну погодитися на мирне врегулювання. І це ще раз відзеркалює ставку Путіна на продовження захоплення української території, а не пошук шляхів до справжнього завершення російсько-української війни, — каже Портников

Однак, зазначає він, конкретний результат від перемовин Трампа і Путіна вже є. Це — готовність США пом'якшити енергетичні санкції проти Росії на тлі побоювання подальшого збільшення ціни на нафту.

Якою була справжня мета дзвінка Трампа Путіну

На думку Портникова, Трамп міг розмовляти з Путіним щодо ситуації в Ормузькій протоці, де Іран блокує пересування нафтових танкерів. Однак невідомо, чи має глава РФ бажання та змогу впливати на керівництво Ірану в цьому питанні.

І я не виключаю, що розмова Трампа із Путіним — це лише привід для того, щоб пояснити, чому американський президент вирішив відмовитися від того самого санкційного тиску на Росію, який він так багато рекламував і до якого вдався, як до фактично єдиного реального інструменту, який мав би допомогти йому завершити війну Росії проти України, Віталій Портников

Тепер, додає оглядач, цей важіль тиску стає непрацездатним через бажання Трампа стабілізувати ринок. Втім, каже Портников, Росія і без скасування американських санкцій вже продає свою нафту, зокрема Індії.

Журналіст нагадав, що цього року у США будуть вибори у Сенат, які можуть коштувати Трампу та його соратникам політичної кар'єри. І глава США знає, що Путін розуміє його залежність від виборчої кампанії.

Тому виникає досить просте питання: чи може американський президент реально тиснути на російського в умовах, коли він змушений водночас з пошуком шляхів врегулювання ситуації у російсько-українській війні, вирішувати проблему того, як і за яких умов завершиться війна з Іраном, — каже Портников

До того ж немає інформації, коли відбудеться наступний раунд переговорів між Україною, США, та Росією. Натомість Трамп продовжує говорити про переговори. Вони мали відбутися ще перед початком війни в Ірані, але зараз про зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах говорити не доводиться.

Також була інформація, що наступний раунд може пройти в Стамбулі. Однак очевидно, каже журналіст, що американським перемовникам зараз не до цього.

Тому єдине, про що можна говорити, що Трамп, швидше за все, маскує розмовами про російсько-українську війну своє бажання знайти у Путіні посередника, який мав би вивести його з цієї непростої ситуації, в яку американський президент потрапив після ударів по режиму Хаменеї, — резюмував Портников

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп вирішив скасувати нафтові санкції "проти деяких країн" (вочевидь, мається на увазі Росія), до стабілізації ситуації з цінами на нафту. Він додав, що "можливо, нам не доведеться їх знову вводити".