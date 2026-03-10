Трампа звинуватили в педофілії. Що відомо про журналіста, який розповсюдив ці чутки

Трамп у листопаді минулого року підтримав оприлюднення справи Епштейна

Канадський журналіст заявив, що існують відео, де чинний президент США Дональд Трамп нібито "займається сексом з дітьми". Він додав, що рано чи пізно ці записи нібито покладуть край президентству Трампа.

З цього приводу журналіст Марк Слапіньскі (Mark Slapinski) зробив два дописи у соцмережі Х. Сам він називає себе "канадський журналіст, який надає новини та аналітичні матеріали про торговельну війну між Канадою та Америкою, геополітику та зростання вартості життя".

"Є відео, де Трамп займається сексом з дітьми. Це лише питання часу, коли вони вийдуть в інтернет і раз і назавжди покладуть край його президентству", — написав Слапінські.

У другому дописі журналіст заявив, що окрім нашумілих "Файлів Епштейна" існують "Плівки Епштейна", які нібито скоро отримають широкий розголос. Він додав, що "гарантує", що там нібито є кілька відео з Трампом та "неповнолітньою дитиною".

"Якщо ви вважали, що "Файли Епштейна" були поганими, зачекайте, поки вийдуть "Плівки Епштейна", — йдеться у дописі.

Що відомо про Марка Слапіньскі

Марк Слапіньскі є засновником і провідним автором Toronto 99, про що він пише на цьому сайті. Він додає, що є кваліфікованим фахівцем із соціальних мереж, який "вирішив відірватися від корпоративного світу та використати свої навички для боротьби з системою".

Марк Слапіньскі

Його діяльність до запуску проєкту була строкатою та досить скандальною — від захисту прав на житло до порятунку місцевого бару в Торонто. Також Слапіньскі боровся за відставку депутата парламенту, якого, на його думку, було обрано "під фальшивим приводом".

Слапіньскі додає, що "будучи відвертим політичним коментатором, викликає багато хибних звинувачень". Журналіст попереджає про можливість появи фейкових новин проти нього та закликає не вірити "всьому, що читаєте чи бачите".

Водночас підписників у Слапіньскі не так багато. Зокрема на LinkedIn (найбільша у світі міжнародна соціальна мережа для пошуку професійних контактів та розвитку кар'єри) — всього 315.

В Х журналіст має 81,5 тисячі читачів. На YouTube на нього підписані 33,3 тисячі користувачів.

Що таке "Файли Епштейна" та як з цим пов'язаний Трамп

"Списки/Файли Епштейна" – це сукупність матеріалів, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх, організованої американським фінансистом Джеффрі Епштейном у 90-ті та на початку 2000-х років. За даними поліції Епштейн створив мережу для вербування й експлуатації десятків, а можливо, і сотень неповнолітніх дівчат.

Джеффрі Епштейн і Дональд Трамп у 1997 році

Серед тих, хто фігурує у цих матеріалах багато відомих та впливових американців сьогодення — зокрема чинний Дональд Трамп. Окрім нього в документах згадуються експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю, герцог Йоркський, Білл Гейтс, Майкл Джексон. Важливо розуміти, що контакти з Епштейном автоматично не означають участі в злочинах.

Фігурантів списків Епштейна звинувачують у причетності до мережі торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, відвідуванні його "острова гріхів" або замовчуванні злочинів. Багатьом також закидають сексуальне насильство або домагання до неповнолітніх дівчат, що відбувалися на початку 2000-х.

Ім’я Дональда Трампа неодноразово згадувалося у зв’язку з Епштейном. У 1990-х та 2000-х вони були знайомі та фотографувалися разом на світських заходах. Сам Трамп визнавав, що "знає Джеффрі давно" і описував його як "чудового хлопця", який "любить красивих жінок, багато з яких молодші".

Влітку минулого року видання The Wall Street Journal розповіло, що юристи, які представляють маєток Епштейна, передали Конгресу копію так званої "книжки до дня народження", створеної до його 50-річчя у 2003 році. Ця книжка містить зокрема й лист із підписом Дональда Трампа. Це - надрукований текст, обрамлений контуром оголеної жінки, намальованим маркером.

Як розповідав "Телеграф", наприкінці січня міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок файлів фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Ім'я Трампа там згадується понад 3 тисячі разів.