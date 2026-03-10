Орбану залишилося недовго? Що кажуть в ЄС та хто може його замінити

Тривалий час цей посадовець входив у партію "Фідес"

На тлі майбутніх парламентських виборів в Угорщині в Євросоюзі є припущення, що чинний прем'єр Віктор Орбан програє. Його цілком може замінити головний опонент Петер Мадяр.

Про це "Телеграфу" розповіло щонайменше п'ять співрозмовників з різних країн-членів ЄС. На їхню думку, Орбан вже давно втратив лідерські позиції в країні. Детальніше у матеріалі "Трамп і Путін об'єдналися навколо ворога України: пояснюємо, що відбувається".

Є думка, що перемогу на виборах отримає партія "Тиса", яку очолює головний опонент нинішньої влади Петер Мадяр, а партія "Фідес" — програє. При цьому, одне з джерел наголосило, що Мадяр "такий же консерватор як і Орбан", але зміна влади в Будапешті гарантовано піде на користь.

Оновлення влади Угорщини принесе перезавантаження відносин з ЄС та Україною. Що з кожним днем стає все більш критичною потребою, додає співрозмовник.

Що відомо про Петера Мадяра

Мадяр — це угорський політик і юрист, лідер опозиційної партії "Тиса". Свою діяльність він почав як юрист, який допомога антиурядовим активістам під час протестів 2006 року в Угорщині. До 2024 року він входив до партії "Фідес". У 2010 його призначили чиновником у Міністерстві закордонних справ. У 2015 році працював в Офісі прем'єр-міністра. У вересні 2018 року очолив юридичний департамент директорату Європейського Союзу у державному угорському банку розвитку (MFB).

Петер Мадяр. Фото: угорські ЗМІ

Цікаво, що вихід Мадяра з "Фідес" пов'язаний зі скандалом. Адже у лютому 2024 року стало відом, що президентка Угорщини Каталін Новак у квітні 2023 року помилувала Ендре Конья, заступника директора державного дитячого будинку. Він фігурував у справі сексуального насильства над дітьми. Ба більше, помилування підозрюваного підписала колишня дружина Мадяра Юдіт Варга.

Скандал вилився в антиурядові протести з вимогою відставки Новак, що вона зробила 10 лютого 2024 року. Після цього Мадяр заявив, що він йде у відставку зі своїх посад у двох державних підприємствах і відмовляється від свого місця в правлінні третього — угорського банку розвитку.

Угорщину під правлінням Орбана він назвав "політичним продуктом", який служить для приховування масової корупції та перерозподілу багатства на користь тих, хто має ''правильні зв'язки". Вже навесні 2024 Мадяр повідомив, що приєднується до партії "Tisza".

