Трамп знімає нафтові санкції з Росії та сподівається, що це назавжди. Яка його головна мета

Американські обмеження щодо російської нафти є ефективним інструментом тиску на Кремль, який тепер зникне

Президент США Дональд Трамп заявив, що нафтові санкції "проти деяких країн" (вочевидь, маючи на увазі Росію), скасовуються до стабілізації ситуації з цінами на нафту. Він додав "можливо, нам не доведеться їх знову вводити".

Що треба знати:

З початком війни на Близькому Сході ціни на нафту різко пішли вгору

Спочатку Трамп дозволив купувати російську нафту Індії, представивши це як "виключення"

Санкції, які США восени минулого року запровадили проти російських нафтових гігантів є ефективним інструментом тиску на РФ

Про це Трамп сказав в ході спілкування з журналістами. Крім того, він запевнив, що війна проти Ірану закінчиться "дуже скоро".

Ми також скасовуємо деякі санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. Ми ввели санкції проти деяких країн, але скасовуємо їх, поки ситуація не виправиться. Тоді, хто знає, можливо, нам не доведеться їх знову вводити Дональд Трамп

Головна ціль Трампа щодо Росії

На думку політолога, керівника Центру політичних студій "Доктрина" Ярослава Божка, насправді санкційний тиск має один сенс — це спроба утримати в полі впливу. Ідея санкцій як покарання дуже наївна, додає він, адже де-факто це лише "метод корекції поведінки".

Але насправді повністю зняти санкції з Р**ки надовго і системно зможуть лише в одному випадку. Путін має розвернутись спиною до Китаю, — пише він

Божко зазначає, що поведінка Росії не задовольняє Трампа. Основна причина — не війна проти України, а союзницькі відносини РФ з Китаєм.

Поки це є так, Білий дім спокійно не засне. Виривати з середовища впливу КНР держави це ледве не основне, чим намагається з горем пополам і не без рофлу займатись нинішній Білий дім … Залишати РФ в обіймах Китаю Білий дім не збирається, — пояснив політолог

Які санкції проти Росії запроваджували США

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та Лукойл 22 жовтня 2025 року. Компанії були внесені до списку SDN (червоний список найбільш жорстких санкцій), що передбачає повне блокування активів та заборону на будь-які операції.

До санкційного списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи в РФ. Ці санкції, разом із санкціями проти "тіньового" флоту танкерів, що перевозять російську нафту, вважаються одними з найуспішніших у примушуванні Росії до припинення війни в Україні.

Після повномасштабного нападу РФ на Україну тодішній президент США Джо Байден запровадив "нищівні" санкції проти Росії. Вони передбачають обмеження можливості російських компаній вести розрахунки в доларах, тощо.

Також Штати 22 і 23 лютого 2022 року ввели санкції проти банків, що фінансують оборонну промисловість (ВЕБ, Промсвязьбанку та їхніх 42 дочірніх структур, включно з ФК ЦСКА). 23 лютого 2022 року США ввели санкції проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", та її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США дозволили Індії купувати російську нафту протягом 30 днів. Москва може заробити додатково понад мільярд доларів на фінансування війни проти України.