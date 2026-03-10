Трамп погрожує Кубі. Чому ця країна важлива для США та де знаходиться

Вашингтон запропонував республіці два варіанти

Голова Білого дому Дональд Трамп запропонував Кубі два варіанти — або "дружнє поглинання", так би мовити, по-хорошому, або "не дружній" варіант. Для США немає значення як саме це відбудеться, головне результат.

Що треба знати:

Куба мала тісні зв'язки з Венесуелою до операції Вашингтона

Трамп каже, що його в цьому питанні цікавить доля кубинців, які "пройшли пекло"

Країна має родовища нафти, нікелю та кобальту

Про це йдеться у трансляції Білого дому. Під час спілкування з журналістами Трамп відверто розповів, що США планують "підкорити" Кубу.

"І це може бути дружнє поглинання. А може і не бути дружнім. Це не мало б значення, тому що вони, як то кажуть, уже на останньому подиху. У них немає енергії. У них немає грошей. Вони перебувають у глибокій гуманітарній кризі", — сказав глава Білого дому.

Аргументуючи свої дії, Трамп сказав, що США не хочуть бачити Кубу в жалюгідному становищі, куди її загнала чинна влада. Ба більше, країна мала неабиякий зв'язок з Венесуелою, який після операції Вашингтона, розірвався.

Під час розмови з журналістами президент США кілька разів наголосив: або Куба здається по-хорошому, або Білий дім все одно візьме її під свій контроль.

Чому Трампу потрібна Куба

Фактично президент США кілька разів пояснював для чого йому контроль над іншою державою. Він казав, що прагне, аби кубинці отримали те життя, на яке заслуговують.

"Як ви знаєте, вони (кубинська влада — ред.) дуже погано поводилися з багатьма людьми. І багато хто з цих людей — кубино-американські виборці, які підтримали мене на рекордному рівні, — дуже важливі. Ці люди дуже важливі для мене. Я знаю, через що вони пройшли. Вони пройшли через справжнє пекло", — наголосив Трамп.

Однак не слід забувати, що Куба знаходиться всього в 150 км до США. Це країна важлива Вашингтону з погляду безпеки, Біли дім регулярно відстежує появу військових баз на цій території та участь у цьому геополітичних супротивників — Китаю, Росії. Окрім того, наразі Кубою править комуністичний лідер Мігель Діас-Канель.

Де знаходиться Куба та чи має корисні копалини

Республіка Куба — це острівна держава у Карибському морі. Вона входить до групи Великих Антильських островів, відома як "Острів Свободи". Столиця країни — Гавана, а мова спілкування іспанська. Куба — це соціалістична держава з комуністичним режимом, який встановився після революції 1959 року і панує й досі.

Куба та США на карті

Основні галузі країни — туризм, вирощування цукрової тростини, виробництво тютюну (сигар). З корисних копалин країна має родовища нафти, але досить невеликі, поклади нікелю, кобальту, залізної руди та марганцю. Найважливіші ресурси Куби — нікель та кобальт, їх використовують для виготовлення акумуляторів та електроніки.

