Пенсія розміром із зарплату: скільки грошей у голови ТЦК Дніпропетровщини

Військовий присвятив армії понад 20 років

Начальник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олексій Дубовик за рік служби отримав понад мільйон зарплати та пенсії. Його пенсійні виплати становили майже половину від цієї суми.

Про це свідчать дані у його щорічній декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Згідно з документами, офіційна зарплата Дубовика на посаді начальника ТЦК за 2025 рік становить 666 495 гривень.

Також військовий за цей же період отримав 516 182 гривень пенсії. Крім того, Дубовик отримав 22 тисячі гривень у вигляді пільг на комунальні послуги.

Декларація Олексія Дубовика

Зі заощаджень у начальника ТЦК 1 397 000 гривень (стало більше на 200 тисяч за рік).

Їздить Дубовик на BMW X5 2013 року випуску, яку придбав у 2021 році за 560 тисяч гривень.

BMW X5 2013 (ілюстрація). Фото — vidi-automarket.

Хто такий Олексій Дубовик

Олексій Дубовик

Народився у Васильківському районі Дніпропетровської області;

Нес військову службу з 1992 по 2020 рік;

З 1996 року – у 93 окремій механізованій дивізії, яку згодом перейменували на 93 ОМБр "Холодний Яр";

Від командира взводу Олексій Леонідович піднявся кар’єрним щаблем до заступника командира бригади. Потім його звільнили у запас через досягнення пенсійного віку;

З листопада 2022 року його було призначено на посаду начальника штабу 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". Був причетний до створення бригад наступу;

З 2023 року начальник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

