Майже мільйон гривень компенсацій та чимала зарплата: скільки заробив Стефанчук у 2025 році

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив понад два мільйони гривень. Його дохід складається не лише із зарплати у ВР.

Про це свідчать дані у його щорічній декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Згідно з документами, Стефанчук за 2025 рік отримав 1 133 109 гривень зарплатні.

Також голова ВР отримав 55 212 гривень у вигляді довічних виплат за звання академіка Національної академії правових наук України. Крім того, 726 720 гривень було нараховано у вигляді відшкодування видатків, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. 174 408 гривень у вигляді коштів на представницькі цілі.

Разом: доход Руслана Стефанчука за 2025 рік, згідно з офіційною декларацією, становив 2 089 449 гривень.

Руслан Стефанчук: коротка біографія

У 2018 році Руслан Стефанчук приєднався до команди тодішнього кандидата у президенти Зеленського.

Спочатку він займався підбором фахівців, чиє завдання полягало в тому, щоб запровадити екскерівника "Кварталу 95" в основи політики.

У 2019 році він став радником президента та його офіційним представником у ВР, а невдовзі після цього обійняв посаду першого заступника голови парламенту.

З 2021 року Стефанчук очолює Верховну Раду України, замінивши свого попередника Дмитра Разумкова.

