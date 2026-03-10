Трамп лукавит: зачем на самом деле президент США позвонил Путину

В разговоре принимали участие представители администраций двух президентов

Президент США Дональд Трамп 9 марта позвонил главе России Владимиру Путину. Официально якобы речь шла о завершении войны в Украине, но на самом деле Трампа интересует другое.

О чем говорит факт этого разговора и его результаты, на своем YouTube-канале проанализировал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. Трамп, напомнил он, заявил, что в ответ на предложение Путина помочь с разрешением ситуации на ближнем Востоке, где продолжается война США и Израиля против Ирана, Трамп якобы посоветовал главе РФ решить вопрос с российско-украинской войной.

Но очевидно, что если Трамп сам звонил Путину, его прежде всего интересовало развитие событий именно в войне с Ираном. Тем более что Путин остается одним из немногих лидеров государств мира, который поддерживает не просто постоянные, но и дружеские контакты с иранским руководством, Виталий Портников

В частности, перед разговором с Трампом, Путин разговаривал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Впрочем, с ним говорил и президент Франции Эмануэль Макрон. Поэтому, говорит Портников, если Трампу нужны посреднические услуги, он мог бы обратиться к Макрону.

Виталий Портников

В Кремле заявили, что был предметный разговор о ситуации с Ираном, но также признали факты обсуждения ситуации с российско-украинской войной. Однако Путин не продемонстрировал готовности ее завершать, констатировал обозреватель.

Путин сказал Трампу, что успехи российской армии могут вынудить Украину согласиться на мирное урегулирование. И это еще раз отражает ставку Путина на продолжение захвата украинской территории, а не поиска путей к настоящему завершению российско-украинской войны, — говорит Портников

Однако, отмечает он, конкретный результат переговоров Трампа и Путина уже есть. Это готовность США смягчить энергетические санкции против России на фоне опасений дальнейшего увеличения цены на нефть.

Какова была настоящая цель звонка Трампа Путину

По мнению Портникова, Трамп мог разговаривать с Путиным по поводу ситуации в Ормузском проливе, где Иран блокирует передвижение нефтяных танкеров. Однако неизвестно, есть ли у главы РФ желание и возможность влиять на руководство Ирана в этом вопросе.

И я не исключаю, что разговор Трампа с Путиным — это лишь повод для того, чтобы объяснить, почему американский президент решил отказаться от того самого санкционного давления на Россию, которое он так много рекламировал и к которому прибег, как к фактически единственному реальному инструменту, который должен помочь ему завершить войну России против Украины, Виталий Портников

Теперь, добавляет обозреватель, этот рычаг давления становится нетрудоспособным из-за желания Трампа стабилизировать рынок. Впрочем, говорит Портников, Россия и без отмены американских санкций уже продает свою нефть, в частности, Индии.

Журналист напомнил, что в текущем году в США будут выборы в Сенат, которые могут стоить Трампу и его соратникам политической карьеры. И глава США знает, что Путин понимает его зависимость от избирательной кампании.

Поэтому возникает довольно простой вопрос: может ли американский президент реально давить на российского в условиях, когда он вынужден одновременно с поиском путей урегулирования ситуации в российско-украинской войне, решать проблему того, как и при каких условиях завершится война с Ираном, — отметил Портников

К тому же нет информации, когда состоится следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Трамп продолжает говорить о переговорах. Они должны були пройти еще перед началом войны в Иране, но сейчас о встрече в Объединенных Арабских Эмиратах говорить не приходится.

Также была информация, что следующий раунд может пройти в Стамбуле. Однако очевидно, говорит журналист, что американским переговорщикам сейчас не до этого.

Поэтому единственное, о чем можно говорить, что Трамп, скорее всего, маскирует разговорами о российско-украинской войне свое желание найти в Путине посредника, который должен вывести его из этой непростой ситуации, в которую американский президент попал после ударов по режиму Хаменеи, — резюмировал Портников

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп решил отменить нефтяные санкции "против некоторых стран" (очевидно, имеется в виду Россия) до стабилизации ситуации с ценами на нефть. Он добавил, что "возможно, нам не придется их снова вводить".