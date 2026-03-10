Найкраща російська тенісистка зганьбилась у прямому етері (відео)

Росіянка закотила істерику прямо на корті

Перша ракетка Росії Мірра Андрєєва (№ 8 WTA) знову психанула під час гри. 18-річна "нейтральна" спортсменка образила вболівальників після поразки від Катержини Синякової з Чехії у 3-му колі на Турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

Що потрібно знати

Андрєєва не зуміла захистити титул

Після поразки Мірра влаштувала істерику

Росіянка регулярно потрапляла у скандали під час матчів

Росіянка зламала ракетку, а також послала публіку. Про це повідомляє "Телеграф".

Після 3-сетової гри, яка завершилася з рахунком 6:4, 6:7 (5:7), 3:6 на користь Синякової, нерви у Мірри не витримали. Вона повернулася у бік трибун і прокричала "F*** you all" (Ідіть на ***). Крім того, росіянка зламала ракетку, кинувши її об корт. У відповідь публіка освистала "нейтральну" спортсменку.

Нагадаємо, Андрєєва регулярно влаштовує істерику під час матчів. Наприклад, на турнірі Великого Шлема в Австралії росіянка вигнала маму з трибун, а на Вімблдоні влаштувала справжній погром.