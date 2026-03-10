Дружина зрадника України Джигана стала посміховиськом після зустрічі з Мбаппе (відео)

Смішний випадок стався у Франції

Оксана Самойлова, дружина російського репера українського походження Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) опинилася у незручній ситуації в Парижі (Франція). Дівчину при виході з готелю "штовхнув" французький футболіст "Реала" Кіліан Мбаппе.

Реакція Самойлової стала мемом. Річ у тому, що росіянка, видно, подумала, що папараці зібралися заради неї, передає "Телеграф".

Насправді журналісти очікували на появу Мбаппе, який вийшов з готелю одразу після Оксани. До речі, француз випадково зачепив плечем Самойлову. У Threads вважають, що росіянка спеціально чекала футболіста заради піару.

Зазначимо, Самойлова вийшла заміж за Джигана у грудні 2012 року. Наразі вони проходять через шлюборозлучний процес. Пара виховує 4 дітей.

6 січня 2023 року Джиган був доданий до підсанкційного списку України, передбачається блокування його активів на території країни, припинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинення культурних обмінів та співробітництва, позбавлення українських держнагород. Репера також внесено до списку "Миротворець" за поширення кремлівської пропаганди.

Джиган у списку Миротворець/Фото: myrotvorets.center

