"Друга ріка" розпадається: Харчишин налякав фанатів дивною заявою

Український музикант та фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин раптово опублікував пост у Threads, в якому заявив про розпад колективу. Це сталося після масштабного концерту гурту у київському Палаці спорту 8 березня.

Офіційна заява. "Друга ріка" розпадається. На три дні. Два з яких майже минули. Читали стрічки з подяками. І не забували дякувати вам! Подякую і тут! ЛЮДИ. Ви це робили з нами 30 років та зробили позавчора! Перегорнули сторінку і побігли далі. Попереду багато роботи написав Валерій Харчишин

Зазначимо, що зараз у рок-групи продовжується світовий тур до 30-річчя колективу. Тож заява про розпад "Другої ріки" у розпал туру налякала прихильників. Однак, ймовірно, це повідомлення Харчишина покликане привернути увагу до їхніх концертів.

У коментарях користувачі написали:

Чи можна ще Київ? Благаю, хочу ще. Мені мало вас.

Пане Валерію, ну не можна так лякати.

Сподіваюся, наступний Палац спорту буде трохи раніше, ніж за 30 років і бажано не 8 березня. Дуже хочу це все-таки побачити і почути наживо

Фух.

