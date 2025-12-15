Рус

Була однією з найяскравіших жінок у Раді: де зараз Королевська, яка втекла з України перед війною

Галина Струс
Наталія Королевська була не лише депутаткою, а й міністеркою соціальної політики
Наталія Королевська була не лише депутаткою, а й міністеркою соціальної політики. Фото Колаж "Телеграф"

Депутатку позбавили мандата більш ніж через рік після втечі

Наталія Королевська — одіозна екснардепка, яка із родиною виїхала з України ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Через понад рік після втечі, у 2023 році її позбавили депутатського мандата.

Що варто знати:

  • Наталія Королевська була нардепом чотирьох скликань Верховної Ради та обіймала посаду міністра соціальної політики
  • Вона виїхала з України до повномасштабного вторгнення у 2022 році і зараз живе у Дубаї
  • У лютому 2023 року її позбавили депутатського мандата, а НАБУ оголосило Королевську у розшук

"Телеграф" розповідає, де зараз Наталія Королевська, яку називали однією з найяскравіших та найкрасивіших жінок в українському парламенті.

Королевська та її політична кар’єра

Наталія Королевська народилася 18 травня 1975 року у місті Красний Луч Луганської області, зараз їй 50 років. Відомо, що вона закінчила економічний факультет Східноукраїнського національного університету, а згодом – Донецьку державну академію управління.

Наталія Королевська фото

До політики Королевська працювала фінансовою директоркою та керувала сімейним бізнесом (ВАТ "Луганськхолод"). Свою політичну кар’єру розпочинала у 2006 році, ставши народною депутаткою п'ятого скликання ВР від партії Тимошенко.

У 2007 році вона продовжила депутатську діяльність вже у шостому скликанні ВР, все ще будучи представницею Блоку Юлії Тимошенко. Це тривало до грудня 2012 року. А вже з 24 грудня 2012 року до 24 лютого 2014 року Королевська обіймала посаду міністерки соціальної політики України в уряді Миколи Азарова.

Наталія Королевська фото

У 2014 році вона знову стала народною депутаткою, уже від партії "Опозиційний блок". Потім знову потрапила до Ради після виборів у 2019 році від "ОПЗЖ". Це тривало до 2023 року, поки її не позбавили депутатського мандату.

Де зараз Наталія Королевська?

За інформацією кількох джерел, зараз Королевська знаходиться в ОАЕ. Вони із чоловіком-депутатом Юрієм Солодом у 2022 році перед початком повномасштабної війни в Україні виїхали жити у Дубай і мають там елітну нерухомість.

Наталія Королевська фото

У 2023 році Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило Наталю Королевську у розшук. Вона підозрюється у недостовірному декларуванні. Раніше розслідувачі проекту "Схеми" поінформували, що оточенню Королевської за останні роки відійшов контроль над "Епіцентрами" на тимчасово окупованих територіях України.

Наталія Королевська фото

Раніше "Телеграф" розповідав, яка фотосесія Королевської у 2010 році зробила справжній фурор. Як виглядала екснардепка у розпал своєї політичної кар’єри.

