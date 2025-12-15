Була однією з найяскравіших жінок у Раді: де зараз Королевська, яка втекла з України перед війною

Депутатку позбавили мандата більш ніж через рік після втечі

Наталія Королевська — одіозна екснардепка, яка із родиною виїхала з України ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Через понад рік після втечі, у 2023 році її позбавили депутатського мандата.

Що варто знати:

Наталія Королевська була нардепом чотирьох скликань Верховної Ради та обіймала посаду міністра соціальної політики

Вона виїхала з України до повномасштабного вторгнення у 2022 році і зараз живе у Дубаї

У лютому 2023 року її позбавили депутатського мандата, а НАБУ оголосило Королевську у розшук

розповідає, де зараз Наталія Королевська, яку називали однією з найяскравіших та найкрасивіших жінок в українському парламенті.

Королевська та її політична кар’єра

Наталія Королевська народилася 18 травня 1975 року у місті Красний Луч Луганської області, зараз їй 50 років. Відомо, що вона закінчила економічний факультет Східноукраїнського національного університету, а згодом – Донецьку державну академію управління.

До політики Королевська працювала фінансовою директоркою та керувала сімейним бізнесом (ВАТ "Луганськхолод"). Свою політичну кар’єру розпочинала у 2006 році, ставши народною депутаткою п'ятого скликання ВР від партії Тимошенко.

У 2007 році вона продовжила депутатську діяльність вже у шостому скликанні ВР, все ще будучи представницею Блоку Юлії Тимошенко. Це тривало до грудня 2012 року. А вже з 24 грудня 2012 року до 24 лютого 2014 року Королевська обіймала посаду міністерки соціальної політики України в уряді Миколи Азарова.

У 2014 році вона знову стала народною депутаткою, уже від партії "Опозиційний блок". Потім знову потрапила до Ради після виборів у 2019 році від "ОПЗЖ". Це тривало до 2023 року, поки її не позбавили депутатського мандату.

Де зараз Наталія Королевська?

За інформацією кількох джерел, зараз Королевська знаходиться в ОАЕ. Вони із чоловіком-депутатом Юрієм Солодом у 2022 році перед початком повномасштабної війни в Україні виїхали жити у Дубай і мають там елітну нерухомість.

У 2023 році Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило Наталю Королевську у розшук. Вона підозрюється у недостовірному декларуванні. Раніше розслідувачі проекту "Схеми" поінформували, що оточенню Королевської за останні роки відійшов контроль над "Епіцентрами" на тимчасово окупованих територіях України.

