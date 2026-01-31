Батьківську хату перетворив на особняк: як виглядає будинок Кучми у селі на Чернігівщині (фото)

На честь Кучми у рідному селі назвали вулицю

Леонід Кучма — єдиний президент України, який очолював країну два терміни поспіль. Народився він у селі Чайкине у Чернігівській області, де на місці батьківської хати збудував собі чотирирівневий особняк.

Що відомо:

Експрезидент України Леонід Кучма народився у селі Чайкине, яке знаходиться за 20 км від кордону з Росією

На місці дерев’яної батьківської хати Леонід Кучма звів собі цегляний особняк

Як виглядає будинок Кучми у рідному селі на Чернігівщині

Малою батьківщиною другого президента України Леоніда Кучми є село Чайкине у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Коли він обійняв посаду глави держави, то не забув про рідний край, а сприяв його розвитку та залишив там свою спадщину.

Леонід Кучма народився у Чайкиному на Чернігівщині

Виріс Леонід Кучма у невеликій дерев’яній хаті, але у 2000-2003 роках на місці батьківського будинку збудував собі цегляний особняк, який є в селі найкрасивішим. Його площа становить близько 600 кв. м.

Будинок Кучми у рідному селі Чайкине, Фото: zruchno.trave

З вулиці здається, що будинок всього двоповерховий, проте насправді він чотирирівневий. Кучма хотів у рідному селі невеликий будиночок для себе, аби приїжджати та ностальгувати.

На місці батьківського будинку Кучми збудували особняк

Але за непідтвердженими даними, особняком експрезидент залишився не дуже задоволеним, тому передав його селу. На четвертому поверсі у великій залі працювала загальнодоступна дитяча бібліотека, а решта кімнат залишалася житловими, і там ймовірно, Кучма зупинявся, коли приїжджав до рідного села. Як зараз використовується особняк – невідомо.

Як виглядає особняк Кучми у селі Чайкине, Фото: our-caravaning

Окрім цього, колишній президент активно підтримував розвиток Чайкиного. Він провів мешканцям села газ, проклав нову дорогу, збудував сучасні будівлі для сільради, школи та дитячого садка, а також відкрив місцевий готель.

Одним із найпомітніших проєктів у селі стала церква Святої Параскеви, названа на честь матері Кучми. Вона вражає розмірами та величчю, а її куполи прикрашені сусальним золотом. На честь самого Кучми у Чайкиному назвали вулицю.

Церква, названа на честь матері Кучми, Фото: our-caravaning

