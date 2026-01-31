Рус

Батьківську хату перетворив на особняк: як виглядає будинок Кучми у селі на Чернігівщині (фото)

Катерина Любимова
Будинок Леоніда Кучми Новина оновлена 31 січня 2026, 13:27
Будинок Леоніда Кучми.

На честь Кучми у рідному селі назвали вулицю

Леонід Кучма — єдиний президент України, який очолював країну два терміни поспіль. Народився він у селі Чайкине у Чернігівській області, де на місці батьківської хати збудував собі чотирирівневий особняк.

Що відомо:

  • Експрезидент України Леонід Кучма народився у селі Чайкине, яке знаходиться за 20 км від кордону з Росією
  • На місці дерев’яної батьківської хати Леонід Кучма звів собі цегляний особняк

Як виглядає будинок Кучми у рідному селі на Чернігівщині

Малою батьківщиною другого президента України Леоніда Кучми є село Чайкине у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Коли він обійняв посаду глави держави, то не забув про рідний край, а сприяв його розвитку та залишив там свою спадщину.

Де народився і виріс Леонід Кучма
Леонід Кучма народився у Чайкиному на Чернігівщині

Виріс Леонід Кучма у невеликій дерев’яній хаті, але у 2000-2003 роках на місці батьківського будинку збудував собі цегляний особняк, який є в селі найкрасивішим. Його площа становить близько 600 кв. м.

Будинок Кучми у рідному селі Чайкине
Будинок Кучми у рідному селі Чайкине, Фото: zruchno.trave

З вулиці здається, що будинок всього двоповерховий, проте насправді він чотирирівневий. Кучма хотів у рідному селі невеликий будиночок для себе, аби приїжджати та ностальгувати.

Будинок Кучми у Чайкиному, як виглядає
На місці батьківського будинку Кучми збудували особняк

Але за непідтвердженими даними, особняком експрезидент залишився не дуже задоволеним, тому передав його селу. На четвертому поверсі у великій залі працювала загальнодоступна дитяча бібліотека, а решта кімнат залишалася житловими, і там ймовірно, Кучма зупинявся, коли приїжджав до рідного села. Як зараз використовується особняк – невідомо.

Як виглядає особняк Кучми у селі Чайкине
Як виглядає особняк Кучми у селі Чайкине, Фото: our-caravaning

Окрім цього, колишній президент активно підтримував розвиток Чайкиного. Він провів мешканцям села газ, проклав нову дорогу, збудував сучасні будівлі для сільради, школи та дитячого садка, а також відкрив місцевий готель.

Одним із найпомітніших проєктів у селі стала церква Святої Параскеви, названа на честь матері Кучми. Вона вражає розмірами та величчю, а її куполи прикрашені сусальним золотом. На честь самого Кучми у Чайкиному назвали вулицю.

Церква в чолі Чайкине
Церква, названа на честь матері Кучми, Фото: our-caravaning

"Телеграф" писав раніше, якою була в молодості дружина Кучми. Жінка переїхала з Росії в Україну та допомогла чоловікові у кар’єрі.

#Чернігівська область #Дім #Леонід Кучма #Чайкіно