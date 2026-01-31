Батьківську хату перетворив на особняк: як виглядає будинок Кучми у селі на Чернігівщині (фото)
На честь Кучми у рідному селі назвали вулицю
Леонід Кучма — єдиний президент України, який очолював країну два терміни поспіль. Народився він у селі Чайкине у Чернігівській області, де на місці батьківської хати збудував собі чотирирівневий особняк.
Що відомо:
- Експрезидент України Леонід Кучма народився у селі Чайкине, яке знаходиться за 20 км від кордону з Росією
- На місці дерев’яної батьківської хати Леонід Кучма звів собі цегляний особняк
Як виглядає будинок Кучми у рідному селі на Чернігівщині
Малою батьківщиною другого президента України Леоніда Кучми є село Чайкине у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Коли він обійняв посаду глави держави, то не забув про рідний край, а сприяв його розвитку та залишив там свою спадщину.
Виріс Леонід Кучма у невеликій дерев’яній хаті, але у 2000-2003 роках на місці батьківського будинку збудував собі цегляний особняк, який є в селі найкрасивішим. Його площа становить близько 600 кв. м.
З вулиці здається, що будинок всього двоповерховий, проте насправді він чотирирівневий. Кучма хотів у рідному селі невеликий будиночок для себе, аби приїжджати та ностальгувати.
Але за непідтвердженими даними, особняком експрезидент залишився не дуже задоволеним, тому передав його селу. На четвертому поверсі у великій залі працювала загальнодоступна дитяча бібліотека, а решта кімнат залишалася житловими, і там ймовірно, Кучма зупинявся, коли приїжджав до рідного села. Як зараз використовується особняк – невідомо.
Окрім цього, колишній президент активно підтримував розвиток Чайкиного. Він провів мешканцям села газ, проклав нову дорогу, збудував сучасні будівлі для сільради, школи та дитячого садка, а також відкрив місцевий готель.
Одним із найпомітніших проєктів у селі стала церква Святої Параскеви, названа на честь матері Кучми. Вона вражає розмірами та величчю, а її куполи прикрашені сусальним золотом. На честь самого Кучми у Чайкиному назвали вулицю.
