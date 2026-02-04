Оточив шикарний будинок 4-метровим парканом: де жил Леонід Кравчук і як виглядає його особняк (фото)

Кравчук жив по сусідству з Леонідом Кучмою

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук, який помер у 2022 році та похований на Байковому цвинтарі, володів розкішним особняком під Києвом. Як і багато інших політиків та артистів ексглава держави жив у елітному районі Конча-Заспа.

Що відомо:

Леонід Кравчук жив у триповерховому особняку, огородженому 4-метровим парканом

Територію маєтку та свій фруктовий сад Леонід Кравчук показував журналістам у 2014 році

Який вигляд має особняк, в якому жив Леонід Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук, як і багато публічних постатей, прагнув приватності, тому вважав за краще триматися подалі від зайвої уваги. Разом із сім’єю він влаштувався у престижному районі Конча-Заспа у Київській області, де його сусідом був ексглава держави Леонід Кучма.

Леонід Кравчук, Фото: Getty Images

2014 року до Кравчука приїхали активісти руху "Без парканів" і колишній президент прийняв їх доброзичливо, дозволивши оглянути територію ділянки, проте сам будинок показувати відмовився.

Особняк Кравчука в Кончі-Заспі

Триповерховий особняк був прихований за залізним парканом заввишки близько чотирьох метрів. Кравчук пояснював, що це був вимушений захід:

Втомлюєшся, коли постійно хтось заглядає Леонід Кравчук

Ще 2012 року він наголошував, що мешкає в Кончі-Заспі не в державній резиденції, а у власному будинку, який викупив. На території маєтку розташовувалися великий житловий будинок, літній будиночок, гараж та кілька господарських споруд. Ділянка виглядала доглянутою.

Будинок, в якому мешкав Леонід Кравчук

Під час спілкування з активістами Кравчук розповідав, що любить проводити час із сім’єю на свіжому повітрі, смажити шашлики та займатися садом. Особливою гордістю колишнього президента був фруктовий сад, за яким він доглядав особисто. Яблуні, за його словами, були посаджені та вирощені власноруч.

Усе своїми руками. Приїжджайте до мене влітку, я вас такими смачними яблуками пригощу! говорив Кравчук

