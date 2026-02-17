Розкіш у стилі Білого дому: як виглядає особняк Петра Порошенка і де він знаходиться (фото)

Будинок відрізняється колонами та білими фасадами

П’ятий президент України Петро Порошенко володіє розкішним особняком, який порівнюють із Білим домом у США. Маєток з великою територією знаходиться в елітному селищі Козин в Київській області.

Що відомо:

Будинок Петра Порошенка побудований на місці бази відпочинку "Чайка" і його територія включає будиночок для гостей, лазню та каплицю

Особняк експрезидента порівнюють із Білим домом у США, оскільки він виділяється колонами та білим фасадом

Як виглядає особняк Петра Порошенка під Києвом

Колишній президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко обрав для проживання елітне селище Козин під Києвом. Будівництво його великого маєтку завершилося 2007 року на базі колишньої бази відпочинку "Чайка", пов’язаної з кондитерською фабрикою ім. Карла Маркса.

Як виглядає будинок Порошенка під Києвом, Фото: "Схеми"

Земельна ділянка була оформлена через ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс Літо-2000". Його головним акціонером був батько політика Олексій Порошенко.

Особняк Порошенка нагадує Білий дім у США, Фото: "УП"

Маєток Порошенка займає понад гектар і включає головний двоповерховий особняк з колонами та білим фасадом, який нагадує мініатюрний Білий дім у США. Також на ділянці є гостьовий котедж, лазня, альтанки, колонада для прогулянок та маленька каплиця.

Особняк Петра Порошенка у Козині, Фото: "Інформатор"

Каплиця на території особняка Порошенка, Фото: "УП"

Додатково орендована ділянка площею 0,75 га (до 2064 року) блокує для місцевих мешканців доступ до річки, забезпечуючи експрезиденту повну приватність.

Причал біля маєтку Порошенка, Фото: "УП"

Охорона території на високому рівні: камери, патрулі та паркан роблять маєток неприступним. Усередині особняка панує розкіш: мармурові підлоги, ліпнина, позолочені деталі, рояль Schimmel та італійські меблі.

Особняк Порошенка ретельно охороняється, Фото: "УП"

Як виглядає будинок Порошенка зсередини, Фото: "Інформатор"

"Телеграф" писав раніше, де у Януковича була "таємна" дача і як вона виглядала. Маєток було знищено російською армією.